Černý míří mezi cyklistickou elitu. Bude závodit za tým BMC Racing

Americký tým od nové sezony převezme polská společnost CCC a za její stejnojmenný tým nižší divize už Černý v minulosti závodil.

„Přestup do World Tour je pro mě splněním mých snů. Je to ovšem teprve začátek tvrdé práce, kterou musím proměnit v dobré výsledky, abych se ve WorldTour udržel,“ uvedl Černý v tiskové zprávě.

„Určitě bych se chtěl dostat do závodů Grand Tour, ale stejně tak mě láká Roubaix nebo Ardeny, které by mohly sedět mému stylu závodění. Za to, že přestupuji do tohoto týmu, patří velké poděkování celému týmu Elkov Author, který mi dal před dvěma lety příležitost,“ dodal pětadvacetiletý jezdec, který se v novém působišti se potká například s olympijským vítězem z Ria de Janeiro Belgičanem Gregem van Avermaetem.