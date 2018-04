Drsné skoky v Kaplici motokrosař Nedvěd raději projížděl. A hlídal bronz

V první jízdě dorazil do cíle zhruba sedm vteřin za druhým Martinem Krčem, musel však odrážet dalšího konkurenta Patrika Lišku.

„Na začátku jsem nasadil na sebe až moc velké tempo a začaly mě bolet ruce. Pak už jsem si jel na pohodu,“ líčil 24letý závodník.

Což kromě jiného značí, že Nedvěd projížděl skoky, protože - i s ohledem na nedobré zkušenosti z let minulých - chtěl předejít zbytečnému úrazu hned zkraje sezony. A že jich v Kaplici bylo! Soupeři, kteří tak nečinili, na něj najížděli čas.

„Je to opravdu náročná motokrosová trať. Na motorce dvěstěpadesátce předtím musíte perfektně projet zatáčku a pak se modlíte, abyste to doskočil. Je to fakt o prsa. Na čtyřistapadesátce by to bylo snazší,“ mínil Nedvěd. „Skoky jsou v Kaplici dlouhé. Je to až příliš nebezpečné ve srovnání s tím, co tu máme jinde,“ dodal.

Ve druhé jízdě musel útočit zezadu, protože v jedné z prvních zatáček upadl. „Po prvním kole jsem měl na vítězného Richarda Šikyňu ztrátu 40 vteřin. Nezbývalo než se prokousat přes pomalejší jezdce, což mě brzdilo,“ řekl Nedvěd.

Ten se nyní s parťáky z Orionu Barborou Laňkovou (v Kaplici 5. v ženách), Petrem Bartošem (10. v MX1) a Ivanem Černým (12. ve veteránech, ke druhé jízdě vinou zranění nenastoupil) chystá na závod mistrovství Slovenska ve Gbelech. Pak přijde na řadu další podnik českého šampionátu v Pacově, kde by Nedvěd opět rád potvrdil ambice na medaili v MX2.