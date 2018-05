Washington pod palbou svého kapitána. Wall žádá zásadní změny v týmu

„Musí se toho hodně změnit. Máme z této sezonu spoustu pozitiv, ale také hodně negativ. Nebudu zmiňovat konkrétní hráče, protože každý, kdo sledoval tuto sezonu, ví, kde nás tlačí bota. Nechci opravdu říkat žádná jména, protože všichni, kteří tu letos byli, do toho dali vše, abychom vítězili. Když se však snažíte a pořád to nejde, je zřejmě potřeba udělat nějaké změny,“ řekl sedmadvacetiletý rozehrávač.

Jenže to nebude tak jednoduché, jak si zřejmě rodák ze Severní Karolíny myslí. Wizards se pod vedením generálního manažera Ernieho Grunfelda ocitli v koutě. Jejich hlavní opory mají vysoké kontrakty a získat posilu nebude hračka.

Wall také řekl, že by rád do týmu získal atletického pivota. Wizards mají na soupisce už tři podkošové hráče a žádný z nich mu zřejmě nevyhovuje. Washington má pod smlouvou nejen polského matadora Marcina Gortata, ale také Francouze Iana Mahinmiho, kteří odehráli většinu minut. Jason Smith proseděl sezonu na střídačce.

Ústřednímu rozehrávači by se líbila i posila na křídlo, aby si Otto Porter Jr. mohl odpočinout. Ovšem s penězi, za které mají Wizards podepsané pivoty i Portera samotného, si na výraznější vylepšení zřejmě musejí nechat zajít chuť.

„Je to o tom probrat se sestavou a vyřešit, kdo zůstane a kdo odejde,“ říká Wall.

To však není tak jednoduché. Týmy jsou stále chytřejší a nechtějí přebírat finančně náročné kontrakty bez dalších odměn.

„John Wall má pravdu. Dobře ví, kde by tým potřeboval vylepšit, ale jejich možnosti jsou omezené. Pokud chtějí utrácet, dostanou se do potíží s platovým stropem,“ tvrdí Eric Pincus, expert NBA TV.

S Wizards se táhne Mahinmiho kontrakt. Ten se v létě 2016, kdy bylo k dispozici mezi týmy hodně finančních prostředků, upsal na čtyři roky za 64 milionů dolarů, a stále z něj zbývá polovina. Vzhledem k tomu, že v té době měli ve Washingtonu pod smlouvou Gortata, byl tento tah opravdu velmi zvláštní.

„V roce 2016 udělali chybu stejně jako většina klubů. Jejich chybou byl Mahinmi. Ta smlouva teď vůbec nedává smysl,“ dodává Pincus.

Jedenatřicetiletý Mahinmi zatím bojuje spíše se zraněními a v sezoně zapisoval necelých šest bodů a čtyři doskoky na zápas. Gortat sice kvůli své slabší obraně v závěrech utkáních na hřišti často chybí, Mahinmi ho však nahradit nemůže.

Pivotmanské duo bude v příští sezoně pobírat téměř 30 milionů dolarů a když přidáme 26 milionů pro Portera, ani nemusíme moc řešit smlouvy hlavních hvězd Beala s Wallem. Wizards jsou pro příští sezonu nad hranicí platového stropu ještě dřív, než draftovali jediného hráče nebo se pokusili získat posilu.

I proto je Tomáš Satoranský se smlouvou na 3,2 milionu dolarů tak cenný. Jednalo se totiž o jeden z nejlepších obchodů, které Wizards v posledních letech učinili.

Místo snahy získat volné hráče by tedy zřejmě celek z Washingtonu měl být aktivní při potenciálních výměnách. Například Gortat vstupuje do posledního roku své smlouvy a tito hráči bývají cenní.

„Chápu, jak funguje liga. Vedení musí co nejsprávněji rozhodnout o budoucnosti týmu. Pokud se bude něco dít, rád bych o tom věděl předem, a ne se to dozvěděl z twitteru nebo z televize,“ řekl Gortat.

Pokud se budou chtít Wizards zbavit Gortata, nebude to zřejmě laciné. Jestli chtějí dostat něco rozumného nazpět, budou asi muset k pivotovi přidat výběr v draftu nebo talentovaného mladíka typu Kellyho Oubreho Jr. Případně by museli být ochotni dostat zpět hráče s dlouholetou smlouvou, což by jim moc nepomohlo.

Marcin Gortat je zklamaný z výkonů Washingtonu.

Wall se kromě komentářů o vylepšení týmu nepřímo opřel i do svých spoluhráčů. Nikoho sice znovu nejmenoval, ale tohle slyšet asi nemůže být úplně příjemné.

„Letos jsme ukázali, že můžeme hrát s každým. Měli jsme zdravotní problémy, i tak jsme byli dlouhou dobu na špičce ligy. Závěr nám úplně nevyšel a když nehrajete v top formě, v play off rychle vypadnete. Máme však i nějaké potíže. Nejsem si jistý, jestli tu všichni spoluhráči chtějí být. Když jsme vyhrávali, tak byla všude dobrá nálada, ale ve složitých chvílích už to bylo horší. Někteří hráči prostě nechápou svou roli v týmu. Říkají, že by chtěli větší roli, ale když se do ní dostanou, chovají se bojácně. Nechtějte něco, co nedokážete ustát,“ pustil se Wall do spoluhráčů.

Příjemný není ani fakt, že Wizards nebudou na trhu zdaleka sami. Právě naopak: budou mít horší vyjednávací pozici. Philadelphia, Indiana, Boston nebo třeba Los Angeles Lakers budou zřejmě pro volné hráče atraktivnější destinace než Washington.

„Nakonec to stejně není na mě, abych někoho vyměnil do jiného týmu. Já jsem jen jeden z patnácti hráčů na soupisce, který bude makat, aby byl plně připraven do další sezony. Věřím, vedení, že to nějak zvládne vyřešit. My snad příští rok projdeme v play off dál,“ dodal Wall.