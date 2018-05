Češky vám vyrazí raketu z ruky, říká americká tenisová legenda McEnroe

McEnroe považuje za hlavní favority Rumunku Halepovou a Španěla Nadala: „Bylo by hezké, kdyby Simona napravila minulé finálové nezdary. A při pohledu na Rafův los nenacházím nikoho, kdo by ho měl zastavit.“

Roland Garros 2018 Příloha iDNES.cz

Vážně Nadala nikdo neporazí?

Není to vyloučené. Ale napadá mě jen pár hráčů, kteří na to mají. Zvlášť v mačích na tři vítězné sety.

Kdo tedy připadá v úvahu?

Novak Djokovič, ač nevíme, jak na tom je. Alexander Zverev hraje výborně, jenže zatím se neprosadil na grandslamech. Dominic Thiem umí být výbušný, ale ani on na největších turnajích úplně neprorazil.

Ještě v někom vidíte hrozbu pro desetinásobného šampiona?

Nejčastěji je on sám pro sebe nejnebezpečnější. Když se zraní, když musí odstoupit z utkání nebo prostě nemůže podat obvyklý výkon. Někomu se mohou otevřít dveře - jako kdysi Robinu Söderlingovi. Kdyby například Juan Martin Del Potro na Nadala vyrukoval stejně agresivně, třeba by ho mohl zaskočit. Ale je zatraceně těžké urvat v bitvě s Nadalem tři sady.

Vy byste raději sledoval jedenáctý Nadalův triumf, nebo už se těšíte na novou vlnu šampionů?

Je neuvěřitelné, že Rafa vítězí tak dlouho, za což zaslouží ohromné uznání. Mně by se ale líbilo, kdyby zazářil někdo z mladíků. Jsem zvědavý, kdo obsadí špičku v dalších deseti letech. Rafa a Roger Federer nemůžou válet věčně, uvidíme, co se stane s Novakem. Čekám, jestli se vyšvihne Zverev, Šapovalov...

Vidíte se v levákovi Šapovalovovi, co se stylu týče?

Hraje bekhend jednoruč. Liší se od ostatních, přináší na kurt hodně vzrušení a energie, nebojí se. Je fajn kluk, který jde správnou cestou, dělá ze všech největší pokroky. Je velmi dobrý a bude skvělý.

Zverev sbírá tituly ze série Masters, ale na grandslamech se z jedenácti pokusů ani jednou neprotloukl do čtvrtfinále. Věříte, že jednou nastane jeho chvíle?

Musí přijít. Nejprve se potřeboval připravit fyzicky na delší zápasy. Pak si zvykal psychicky. Nakládá si na sebe velká očekávání. Nesmí se držet zpátky, musí hrát agresivně. Už tady na Roland Garros může postoupit hodně daleko. A když se neutrhne tady, tak se mu to povede na následujících grandslamech. Je čas, aby ukázal, co v něm vězí.

Jak se na dalším dravci Thiemovi projeví loňský semifinálový výprask 3:6, 4:6, 0:6 od Nadala?

Myslím, že odešel psychicky. Vzdal se. Není to snadné, ale musí se rvát o každý bod, každý game a set na každém turnaji. To je recept, který platí pro každého.

Co si myslíte o Grigoru Dimitrovovi, který vyhrál Turnaj mistrů a delší dobu patří k nastupující generaci hvězd?

Vlastně nechápu, co se s ním děje. Několikrát se zdálo, že už už udělá krok do úplné špičky. A pak nic. Zase zmizí. Nevím, jestli podléhá tlaku. Na antuce si nevěří, jen reaguje, nediktuje výměny. Ten kluk je pro mě záhadou.

Věříte, že Djokovič ještě opráší svou vrcholnou formu?

Ano! Jen netuším, jestli už je připravený zvládnout sedm utkání na tři vítězné sety. Potýkal se s motivačními potížemi, léčil nějaké neduhy, postrádal kondici. Ale v Římě už vypadal o dost lépe.

Co Tomáš Berdych? Vyklízí už nadobro pozici ve špičce?

Mezi adepty na grandslamový titul už ho nepočítám. Jeho kariéra je excelentní, 98 procent hráčů by ji hned bralo. Pořád je ve formě a dává velké rány, ale už na něm nevidím dřívější touhu po úspěchu.

Co si myslíte o šancích Petry Kvitové a Karolíny Plíškové v ženské soutěži?

Obě řadím mezi favoritky Roland Garros. Svými prudkými údery jsou schopné vyrazit soupeřce raketu z ruky. Kvitová přijela s kopcem sebedůvěry z Madridu a Plíšková má jeden z nejlepších servisů na okruhu. Obě se na oranžové špíně cítí pohodlněji než dřív, což by se mohlo projevit.

Které z dam věříte nejvíc?

Asi Halepové, která už v Paříži byla dvakrát ve finále, sahala po poháru i letos na Australian Open. Dostala se do pozice hlavní kandidátky na titul. Snad jí z porážek nezůstaly jizvy na srdci. Nejlepší by bylo, kdyby je použila jako motivaci. Každopádně je situace na WTA Tour nevyzpytatelná. Nikdy nebyly grandslamy tak otevřené. Deset až patnáct hráček může dojít hodně daleko.

Kdo ještě?

Třeba Garbine Muguruzaová. Naopak Caroline Wozniacká (královna z Melbourne) si nevěří, nesedí jí povrch, potřebovala by tu prolomit psychickou bariéru. Nepamatuju si, že by v Paříži hrála dobře. Podobně jako Angelique Kerberová, která se v Austrálii znovu našla, jenže na antuce nepůsobí tak jistě.

Zasloužila si Serena Williamsová, aby ji pořadatelé nasadili? Má se zavést pravidlo pro mámy vracející se po porodu?

Myslím si, že měla být nasazena. Vrací se po přestávce, ale pořád patří mezi nejsilnější hráčky, takže bych jí v pavouku přidělil náležité místo. Pokud se dostane do pohody, může pak dokráčet až k trofeji.