Jak oživit tenisového obra Isnera. Fungují basketbalové praktiky

Pokoj v rodném Greensboro míval polepený hvězdami NBA. Mezi dlouhány vyčnívalo jméno Karla Maloneho, někdejší hvězdy slavné soutěže. O několik let později zůstává pouze vášnivým fanouškem. Přednost dostal sport s raketou.

„Kdybych nebyl tenistou, pravděpodobně bych hrál basketbal,“ přiznal už dříve Isner.

A aktuálně rozhodně nelituje. Muž, jenž na konci dubna oslaví 33. narozeniny, oplývá výtečnou formou a nedávno vyhrál prestižní turnaj v Miami. Poprvé v kariéře ovládl podnik kategorie Masters 1000. Devátým místem v žebříčku ATP Isner také dorovnal maximum z roku 2012.

Přitom na Floridu 208 centimetrů vysoký obr nepřijížděl v ideálním rozpoložení. Z osmi předchozích duelů prohrál hned sedm, na kurtu se trápil, prohry mu hlodaly v hlavě.

„Sedli jsme si a hledali příčiny, co mě v minulosti drželo zpátky. Nešlo o tréninky na kurtu nebo v posilovně, ale o psychiku. Na kurtu jsem příliš přemýšlel. To je důvod, proč jsem prohrával vyrovnané zápasy. V Miami se to podařilo odstranit,“ popisuje Isner.

Američan má rázem na kontě sedm vítězství v řadě. Dnes po půlnoci středoevropského času může na antuce v Houstonu přidat další - v prvním kole vyzve Švýcara Laaksonena.

Za aktuálními Isnerovými úspěchy stojí také jeho realizační tým. Už dva roky spolupracuje s australským odborníkem Davidem Macphersonem, jenž vedl více než deset let i úspěšné deblové duo bratrů Bryanů. Šest let věří fyzioterapeutovi Clientu Cordialovi.

„Změnili jsme především jednu věc: John se v Miami nebál prohry,“ říká Macpherson. Jeho svěřenec při skvělém floridském tažení vyřadil členy elitní šestky žebříčku Čiliče, Zvereva i Del Potra.



„Zaměřuju se na to, abychom s Johnem mohli trénovat a nevyčerpávalo to jeho obrovité tělo. Používáme basketbalové pomůcky. NBA se v tomto směru stará o hráče velmi dobře, John je jim vzrůstem velmi podobný. Musíme tedy z jejich sportu čerpat,“ přidává Cordial.

A mezitím, co někteří jeho vrstevníci pomalu vyklízejí přední příčky žebříčku, Isner stoupá vzhůru a vypráví: „Cítím se skvěle. Chci získat grandslamový titul.“



Na turnajích velké čtyřky ale nemá Američan oslnivou bilanci - dál než do čtvrtfinále neprošel. „Musíme zapracovat na lepším voleji a chodit po servisu na síť. Dalším cílem je určitě zlepšit return,“ domýšlí kouč Macpherson.

Herně se Isner nejlépe cítí na tvrdém povrchu, na kterém Američané vyrůstají. Jenže bez šance není ani na antuce či wimbledonské trávě. Ostatně britská televize Sky News ho zařadila mezi pětici tenistů, které stojí za to během začínající antukové sezony sledovat (také Nadal, Thiem, Alexander Zverev a Schwartzman).

„Strašně se na antukovou sezonu těším,“ říká Isner, jenž loni došel na turnaji v Římě až do semifinále.



„Není tu turnaj, který by John nemohl vyhrát,“ tvrdí sebevědomě Macpherson.

Naplní letos Isner jeho slova? Na zisk vytoužené trofeje má ještě tři pokusy - ten první už za měsíc v Paříži.