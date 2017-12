Obdivoval Ronalda, chtěl hrát fotbal. Teď Klaebo vládne světu běžkařů

V aktuální sezoně dost častý obrázek Johannese Klaeba.

Neporazitelný, začíná se o něm šeptat u bílé stopy. Jel v této sezoně šest závodů, nikdo ho neporazil. Kraluje sprintům, distančním závodům, ale i těm hromadným. V každém dalším startu, do kterého nastoupí, bude jasným favoritem - a to včetně olympijských her v Pchjongčchangu. Nová hvězda běžeckého lyžování se jmenuje Johannes Hösflot Klaebo.