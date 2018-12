Švédský florbalista s Karlovým mostem na masce si přeje do finále Česko

Proč?

„Protože jsem na něm před dvěma lety žádal přítelkyni o ruku,“ usměje se nesmělý Švéd. „Byl srpen a my tu prožili krásné léto, Praha a její historie je úžasná.“

Manželka do Česka přiletí v pátek. Švédům se i bez ní na turnaji zatím daří. S Nory si poradili 9:1, odevzdané Dánsko doslova zničili 25:0 a nad hlavním rivalem z Finska zvítězili už v sobotu v zahajovací den 5:4. I s Rehnem v bráně.

„Mají dobrý tým, ale víme, že Finy umíme porážet, cítíme se dobře,“ těší brankáře. Dva body nad Finskem samozřejmostí nebyly, vždyť jejich východní soused je aktuální mistr světa. K titulu je dovedl současný trenér české reprezentace Petri Kettunen.

Právě Českou republiku by si Johan Rehn přál do finále.

Utopie? Po úterní české výhře 6:4 nad Švýcarskem možná ne.

Švédský brankář Johan Rehn zasahuje v utkání s Finskem.

„Doufám, že se do finále dostaneme my a Češi, protože chci zažít tu atmosféru, která by v hale byla. Vždyť by mohlo přijít až 18 tisíc lidí! Chci je slyšet,“ vykládá nadšeně Rehn. „Fanoušci pro mě problém nejsou, bylo by to těžké, ale tohle bych prostě chtěl zažít.“

Česká cesta do finále vede přes Dánsko a nejspíše Finsko. Švédy čeká Lotyšsko a asi Švýcarsko.

A držet je má muž s Karlovým mostem na masce.