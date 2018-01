Francouzi chtějí dohnat Ameriku. Přemlouvají největší hvězdu z Afriky

Nápad se začal veřejně přetřásat během pozápasové tiskové konference po utkání Sixers proti Bostonu, které proběhlo v minulém týdnu v Londýně. Embiid se totiž svěřil, že reprezentovat Francii je pro něj jedna z možností.

„Je to pro mě možnost. Zatím nevím, jak se rozhodnu. Mohu hrát za Francii, ale také samozřejmě za Kamerun. Ve Francii mám hodně příbuzných,“ řekl Embiid.

Rodák z kamerunského hlavního města Yaoundé měl v Londýně před utkáním krátkou schůzku s generálním manažerem francouzské reprezentace Patrickem Beesleyem. A nebylo to jejich první setkání.

Embiid by se mohl objevit na světovém šampionátu 2019, který proběhne v Číně. Beesley se na začátku února vydá do Philadelphie na další jednání s Embiidem a jeho zástupci.

„Proč by nemohl hrát za Francii? Je to možné, pokud bude chtít. My podnikneme všechno, co bude v našich silách, abychom ho získali. Je mladý a má obrovský potenciál, takže by nám moc pomohl,“ láká hvězdu Beesley.

Embiid už byl v hledáčku reprezentačních týmů před dvěma lety. Pak ho právě Francie chtěla získat před EuroBasketem 2017 a rodný Kamerun po něm toužil kvůli kontinentálnímu šampionátu Afriky. Nakonec však z obou úvah sešlo, protože dlouhán nebyl zdravotně v pořádku. Kdyby za jeden z týmů tehdy vyběhl do oficiálního zápasu, už by bylo velmi složité reprezentaci změnit.

„Už jsme byli před dvěma lety v kontaktu, ale nedostali jsme se nijak daleko. Věřím však, že v únoru spolu uděláme krok k tomu, abychom viděli Embiida v dresu Francie,“ dodal Beesley.

Francouzi by tak mohli napodobit třeba Španěly. Ti zlákali Serge Ibaku, který pochází z Republiky Kongo, ale od roku 2011 hraje za jeden z nejlepších reprevýběrů na světě. Americkému Dream Teamu se torontský pivot Ibaka postavil ve finále pekingské olympiády.

LET KE KOŠI. Španělský basketbalista Serge Ibaka zakončuje v utkání proti Austrálii.

Třiadvacetiletý Embiid v mládí nereprezentoval, protože se k basketbalu dostal až v šestnácti letech a brzy odjel na střední školu do Ameriky. Do té doby ho jeho otec Thomas, sám bývalý reprezentační házenkář Kamerunu, tlačil do volejbalu, aby se dostal do Evropy a mohl získat kvalitní vzdělání.

Mladého Embiida ale objevil na basketbalovém kempu Luc Mbah a Moute, nynější křídelník Houstonu, a přesvědčil rodinu, že pro něj bude lepší basketbal.

Finančně se to určitě platí, od podzimu vstoupí Embiidovi v platnost smlouva s Philadelphií na nejméně 148 milionů za pět let.