Welsch do Pardubic? Nikdy neříkej nikdy, teď se však s klubem nedohodl

„Jednali jsme s ním hned po sezoně i potom, co se vrátil z mistrovství Evropy. Zvažuje, jestli bude ještě vůbec pokračovat v basketbalové kariéře, zda zahájí sezonu. My jsme nutně potřebovali někoho dopsat na soupisku pro FIBA Europe Cup, tak jsme se nedohodli. Ale měli jsme určitě zájem ho podepsat,“ sdělil Martin Marek, generální manažer BK JIP Pardubice.

Podle předsedy představenstva klubu Pavla Stary byla jednání s Welschem velmi korektní a neztroskotala na financích.

„Bylo to, jak se říká, na férovku. Ale narodí se mu druhé dítě, připravuje se na to, co bude dělat po kariéře. My jsme museli řešit výpadek v kádru. On měl náročné léto, byl s nároďákem. Nikdy neříkej nikdy. K našemu klubu má kladný vztah, má v něm spoustu přátel,“ poznamenal Stara.

O služby zkušeného hráče podle zákulisních zpráv jevili zájem také v USK Praha, ani na Folimance však Welsch svůj basketbalový domov nenašel.