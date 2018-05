Konec nejúspěšnějšího Čecha. Jiří Welsch se loučí s basketbalem

„Už od sebe nemohu očekávat to, na co jsem byl zvyklý. Nejsem hráč jako před deseti lety. Zlom nenastane ze dne na den, je to pomalý útlum a sportovec se musí rozhodnout, kam to nechá zajít. A já se rozhodl, že to teď ukončím,“ vysvětlil Jiří Welsch novinářům.

„Je to konec, ale zároveň i začátek. Tím, že mizím z palubovek, nemizím z basketbalu,“ dodal.

Welsch patří spolu s Jiřím Zídkem mladším, Lubošem Bartoněm, Janem Veselým a Tomášem Satoranským mezi nejvýraznější osobnosti českého basketbalu po rozdělení Československa. S basketbalem začínal pod vedením otce Pavla v rodných Holicích.

Přes Pardubice a pražskou Spartu se dostal do Olimpije Lublaň a následně byl jako druhý Čech v historii draftován do NBA. Zatím je i nejlepším českým hráčem v zámořské soutěži s 1558 body v 255 zápasech, které odehrál za Golden State, Boston, Cleveland a Milwaukee.

Nejpovedenější období zažil v roce 2004, kdy patřil k významným postavám slavných Celtics a na chvíli se zařadil mezi elitní trojkaře NBA. Se 24 nastřílenými body z utkání proti Golden State držel dlouhých 14 let český rekord v NBA, letos v únoru jej však překonal Tomáš Satoranský.

MEZI HVĚZDAMI. Jiří Welsch (uprostřed) v dresu Bostonu v souboji s Reggiem Millerem (vlevo) a Jermainem O’Nealem z Indiany.

Po čtyřech sezonách se vrátil do Evropy a nastupoval za Málagu, Estudiantes Madrid a Charleroi. V roce 2012 přišel do české ligy do Nymburku, s nímž získal pět titulů. K tomu má tituly ze Slovinska a Jadranské ligy, v roce 2002 byl označen za nejlepšího hráče obou soutěží. Reprezentoval od roku 1999 do loňska a pětkrát startoval na mistrovství Evropy.

Epilog Welschova působení na basketbalových palubovkách přijde na podzim, s premiérou historického filmu Zlatý podraz o medailovém tažení československé reprezentace ve 40. a 50. letech. Welsch si v něm zahrál menší roli kapitána italského výběru.

V nejvyšší české soutěži NBL nahradí Jiřího jiný Welsch - devatenáctiletý synovec Marek, jenž se stal posilou Svitav.