Veselého kvapík. Vyhrát za 57 minut je nezvyk, ani já to nečekal, řekl

V roli české jedničky měl jasnou misi: proti Izraelci z konce třetí světové stovky získat v RT Torax Areně v Ostravě-Porubě bez stresu bod. Zvládl, co se od něj čekalo. Jen bez mimořádného razítka.

„Vyhrát dvakrát 6:0, to je třešnička na dortu,“ přiznával 24letý čahoun. „Mít takovou možnost se nestává často. I na mě dolehly nervíky. Něco mu vyšlo, něco jsem pokazil já.“

V nejvyšší Světové skupině se tradičně hraje na tři vítězné sety, tam vítězství jen s „kanáry“ prakticky nepřipadá v úvahu. V nižší evropsko-africké zóně, kam Češi loni sestoupili, už stačí k triumfu dvě sady.

Něco takového zažil Veselý v kariéře jen dvakrát, vždy na turnajích ITF. V roce 2012 porazil v Gruzii 6:0, 6:0 domácího Javakašviliho, o roku později zdolal v USA stejně drtivým poměrem Běloruse Baradacha.

Proti Lešemovi, jemuž v žebříčku ATP patří 276. příčka, mu chyběla jediná úspěšná výměna navrch.

„Ani nevím, jestli se tohle někdy v historii Davis Cupu stalo,“ dumal Veselý. „Když už to bylo 6:0, 5:0, tak jsem si to taky přál. Tohle se stává opravdu výjimečně, zvlášť v dospělém tenisu.“

Ale i tak… Jen 57 minut mu stačilo. „Nezvyk to je,“ přikývl. „Je to příjemné. Nikdo to nečekal, ani já, že by zápas mohl dopadnout takhle rychle, takhle jednoznačně. Důležitý je ale výsledek. Jestli to trvá 57 minut, hodinu a půl nebo tři hodiny, je jedno.“

Česko se tak dostalo do vedení 1:0 a Veselý se nebál ani varianty, že by v sobotním programu dostal dvojitou zátěž. „Jsem připravený,“ říkal o možnosti nastoupit od 12.00 do úvodní čtyřhry a pak rovnou do boje jedniček. „Uvidíme, jaké bude skóre. Postavíme nejsilnější možný tým.“