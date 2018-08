Naděje, poté smutek. Veselého na US Open zastavilo svalové zranění

dnes 21:45

Teprve v neděli poprvé na US Open ostře trénoval. „Padesát minut to bylo dobré, pak mě to zabolelo,“ řekl tenista Jiří Veselý. Jediný český zástupce v mužském pavouku hledal s fyzioterapeuty všemožné cesty, jak být na úterní první kolo fit. Nepovedlo se. Pětadevadesátý hráč žebříčku odstoupil ještě předtím, než vkročil na kurt.

Přitom los byl k němu příznivý: na úvod závěrečného grandslamu roku nachystal Veselému teprve 19letého Francouze Mouteta, 115. hráče žebříčku. Jenže k prvnímu vzájemnému duelu obou tenistů vůbec nedošlo. ZPRAVODAJSTVÍ Druhý den US Open „Je to škoda. Ukázalo se, že mám natržený sval. Nestihl jsme ho úplně doléčit. Nechtěl jsem riskovat další poškození. Už se to dvakrát

natrhlo, další problém by mohl být na delší dobu,“ posteskl si Veselý reportérovi MF DNES. „Musím škrtnout celý měsíc v Americe.“ Do New Yorku přiletěl Veselý až ve čtvrtek. Poprvé se s raketou oháněl v pátek, bolavé tříslo ostře zatěžoval až v neděli v přípravném utkání se Španělem Verdascem. Po méně než hodině ale zápas ukončil. Ošklivě ho v levém třísle zabolelo. Od té doby se na dva dny svěřil do péče fyzioterapeutů. „Udělali jsme všechno pro to, aby šlo první kolo slušně odehrát. Těsně před utkáním jsme se ale rozhodli, že nebudu riskovat jen kvůli startu na US Open,“ řekl 25letý tenista. Zranění si Veselý přivodil v polovině července na turnaji v Umagu. Teď se chce především připravit na zářijovou baráž Davis Cupu v Maďarsku a zbytek sezony. „Dám tomu dva týdny plnou péči. Doufám, že na Davis Cup budu stoprocentně připraven.“ Čeští tenisté tak v hlavní soutěži US Open chybí poprvé od roku 1970.