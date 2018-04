Úplně klidný nejsem, ale... Veselý si zpevňuje sebevědomí

To jsou paradoxy: tím spíš tolik radosti. „Poprvé jsem vyhrál v Davis Cupu doma. Cítil jsem odpovědnost. Chtěl jsem do šatny přinést bod,“ popisoval čtyřiadvacetiletý Veselý.

Díky jeho demolici vedli Češi v nižší evropsko-africké divizi 1:0. Když pak Adam Pavlásek otočil duel proti Selovi, bylo v hale v Porubě vyloženě veselo - loni tenisté z elitní skupiny sestoupili, teď hodlají přetlačit Izrael co nejrychleji a pak si na podzim v baráži zajistit návrat.

Česko - Izrael Sledujte čtyřhru od 12.00 online.

Tomáš Berdych i Radek Štěpánek, hrdinové zlaté generace, jsou v daviscupové penzi. Ve stovce zbyl jediný Čech - Veselý (a ve druhé stovce je úplně prázdno).

Tím spíš to je a bude na něm.

„Role jedničky je extra bonus,“ líčí. „Reprezentovat je vždy mimořádné. Úplně jiný tlak a očekávání než na turnajích. Každý si s tím poradí jinak; mně strašně dlouho trvalo, než jsem se dokázal uklidnit. Pořád nemůžu říct, že jsem úplně klidný.“

Ach, ta jeho mysl... Co bývalá juniorská světová jednička dostala na talentu a co je ochotná investovat do dřiny, to někdy nemile vyvažuje jeho přespříliš přemýšlivá hlava. „I když výsledky v Davis Cupu vždycky nebyly takové, jak bych si přál, šel jsem do toho znovu. Věřím, že jsem pomalu na správné cestě.“

Až na pátý pokus zvládl duel před českými fanoušky. Byť v začátcích hrával spíš v rozhodnutých duelech, stále má v reprezentačních singlech negativní bilanci 6-8.

Vidina národní vlajky u jména ho pořád spíš zatěžuje. Ale lepší se to: „Nervíky tam byly, na začátku obzvlášť. Měl bych splnit roli favorita, takže to bylo nepříjemné. Ale tím, že jsem hned získal první brejk, se mi trošku ulevilo. Tohle mi dodá motivaci, možná i trochu klidu.“

Ten postrádal i kvůli takřka anekdotické příhodě. „Sám nevím, jak je možné si při podání zvrtnout kotník,“ kroutil Veselý hlavou nad tréninkovou smůlou, kvůli níž ještě na čtvrteční los duelu spíše dokulhal: „Ale přes noc se noha zlepšila. Cítím se tak na 90 procent.“

Z prověrky proti často zoufalému Lešemovi těžko vyvozovat obecnější závěry. „Soupeř byl snazší než v předchozích letech, kdy jsme hráli Světovou skupinu a potkávali se s hráči dvacítky a třicítky,“ souhlasí. „Ale na to, že jsem byl jasný favorit, byl můj výkon docela solidní.“

Veselý by měl být jedničkou dál, budoucnost Davis Cupu je nejistá. Soutěž vyhlíží radikální změny.

„Byla by to škoda,“ říká o variantě, že by se celý turnaj odehrál za týden na neutrální půdě. „Tohle je pro mě vždycky zpestření, člověk je se svými lidmi ze své země, má to jinou atmosféru. Na druhou stranu musíme chápat, že ti nejlepší mají sezonu tak dlouhou, že hrát na pět setů pro ně není ideální. Přikláněl bych se k tomu hrát na dva jako tady.“

A pochopitelně i k tomu, aby jeho duely nekončily smutnou nervozitou, nýbrž euforicky. Jako v pátek.