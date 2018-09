Trápení v Davis Cupu pokračuje. Rozhodla kondice, přiznal Veselý

O jeho vítězství pochyboval málokdo. On měl na antuce v Budapešti pohodlně zajistit první český bod, jenž by zajistil významnou psychickou vzpruhu do dalších barážových mačů proti Maďarsku.



Maďarsko vs. Česko Zpravodajství z úvodního dne daviscupové baráže

Česká jednička ale zklamala. S 419. hráčem světového žebříčku Veselý prohrál 6:3, 4:6, 6:4, 6:7 a 5:7. Daviscupová bilance českého dlouhána tak teď vypadá následovně: osm vítězství, deset porážek.

U nákupního centra Lurdy Ház se dvojice přetahovala o každý míček čtyři a půl hodiny. Zcela vyčerpán - a hlavně zklamán - poté 25letý Veselý dorazil mezi reportéry.

Chybělo vám tréninkové a zápasové manko?

Nechci se vymlouvat, ale měsíc jsem nehrál. Kvůli problémům s tříslem jsem nemohl pořádně trénovat. Před týdnem jsem teprve podstoupil kontrolní vyšetření, až v pondělí jsem naplno trénoval.

Takže scházela kondice?

Ano. Na úvod třetí sady mě začaly brát křeče, hned se přidala nervozita a napětí. Byl to den, kdy mi nebylo přáno.

Nervozita? Tu bych čekal spíše na druhé straně sítě. Vždyť Piros nedávno oslavil 18. narozeniny, v Davis Cupu nastoupil k druhému utkání.

Ale hrál doma. V závěru ho hnali lidi z tribuny. Popral se s tím víc než dobře. Samozřejmě jsem věděl, že určitou kvalitu má - vyhrál juniorku Australian Open. Ale já jsem ten zápas měl ve vlastních rukách.

Třeba ve čtvrtém setu, kdy jste vedl už 4:1.

A v pátém setu jsem to měl 3:1 a 30:0 při vlastním podání. Přesto jsem vedení chybami ztratil. Teď bych plno věcí udělal jinak, ale po bitvě je každý generál.

Soupeř se s přibývajícími minutami po kurtu ploužil, přivolával si fyzioterapeutku, působil zcela vyčerpaně.

Na to, jak se tvářil, běhal a hrál velmi dobře. Nevím, jestli to bylo z jeho strany divadlo, nebo ne.

Nebraly vám síly i vysoké teploty? Odpoledne v Budapešti rtuť teploměrů stoupala až k tropické třicítce.

Bylo to spravedlivé utkání. Nad tímhle nechci přemýšlet. Rozhodně ale není ještě všemu konec. Máme ještě čtyři zápasy. Věřím, že v neděli stále bude o co hrát. Chceme to dotáhnout do vítězného konce. Dnes jsem na kurtu bojoval čtyři a půl hodiny. Někdy prostě člověk musí sklopit hlavu a přijmout i hořkou porážku.