Vaněk o Kvitové: Je nachystaná na grandslam. Hlavně musí být zdravá

V krizových momentech opět své muže hledala na tribuně. Posunky se jim snažila popsat aktuální rozpoložení, situaci a především - ulevit si.

Poprvé v pražské Stromovce Petra Kvitová hrála třísetovou bitvu. Stalo se tak až ve finále. Před naplněnou tribunou ale situaci zvládla - Rumunku Buzarnescuovou přehrála 4:6, 6:2 a 6:3. Po dvou hodinách a 19 minutách na kurtu poprvé v kariéře zvedla nad hlavu titul z domácího turnaje Prague Open.

„Pro finále se snad narodila,“ vyprávěl kouč Jiří Vaněk, když jeho svěřenkyně ovládla i jubilejní třicáté finále: aktuálně se Kvitová pyšní skvělou bilancí, v zápasech o titul prohrála pouze sedmkrát.



„Je opravdu silná v hlavě, i když s tím bojovala, byla lehce nervózní a nehrála tak dobrý tenis jako první čtyři zápasy. Přebojovala to vůlí, lidi ji hnali a ukázala, jak je velká bojovnice, a to z ní dělá velkou hráčku,“ chválil Vaněk.



Před rokem Petra finále sledovala pouze z tribuny. Teď v něm korunovala skvělé tažení turnajem. Vybavily se jí nostalgické vzpomínky?

Říkala nám o tom. Tehdy si vůbec nedokázala představit, že se během roka vrátí na kurty, natož na domácím turnaji. Mluvit o tom je jedna věc, ale dokázat to, je opravdu těžké. Peťa se vrátila ve velkém stylu.

První set ztratila až ve finále. Jinak týden v pražské Stromovce zvládla bez potíží. Jste s jejími výkony spokojený?

Byli jsme domluveni, že turnaj na Spartě pojmeme jako přípravu. Soustředili jsme se zápas od zápasu. No a Peťa si každý užívala. Bylo strašně důležité, že pošetřila síly v předchozích čtyřech zápasech. Finále bylo náročné, kdyby hrála tři sety od prvního kola, možná by na tom byla hůř.

Společně jste si pro letošní sezonu stanovili cíl ovládnout 50 zápasů. Sobotní výhrou už se pohybujete na čísle 24.

Už je skoro v půlce, jen ať vyhrává dál. Důležité je, aby si Peťa užívala tenis, sport je až druhořadý. Musí být zdravá, v psychické pohodě a bude hrát dobře. Určitě přijdou hluché chvíle, kdy se nepotká s úderem, ale potom zahraje skvělé zápasy.

Změnili jste něco před antukovou sezonou?

Musí říct, že jsem s úrovní jejího tenisu na antuce spokojený. Peťa měla v hlavě vítr, že se musí za každou cenu klouzat. Nabádal jsem ji ať běhá stejně jako na trávě nebo betonu, kde má skvělý pohyb. Tenis hraje dlouho, hlava se tam pustí automaticky.

Hektický program pokračuje. Už v neděli se Kvitová představí na prestižním turnaji v Madridu. Nepřemýšleli jste, že se odhlásíte?

Určitě ne. Madrid byl prioritou před pařížským Roland Garros. Podle toho jsme poté sestavovali plán na další turnaje.

Během šesti dnů ale odehraje už šesté utkání.

Nebudeme to hrát v nějakém úsporném režimu. Pokud chcete vyhrát grandslam, čeká vás sedm utkání. Peťě tedy zbývají ještě dvě.

Cítíte že je nachystaná na grandslam?

Myslím, že ano. Záleží ale od prvního kola. Když zahrajete tři sety, tak vás to vyčerpá, někdy vás to nakopne. Teď si věří, je zdravá, to je nejdůležitější.