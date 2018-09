Jiří a Lucie. Partnerský pár si podmanil půlmaraton v Jihlavě

„Výsledný čas Lucky ale bude hodně pod její možnosti,“ upozorňoval Šacl. „Závod běží tréninkově. Příští týden ji čeká mistrovství světa v běhu do vrchu, tak aby se neunavila a byla ve formě.“

Pro oba běžce byl nedělní Jihlavský půlmaraton o uplynulém víkendu až druhým v pořadí. Už v sobotu totiž běželi na charitativní akci v Novém Městě na Moravě.

„Oba jsme si chtěli znovu zaběhat. Já závodně, tak jsem běžel rychleji. A Lucka šla fakt volně,“ usmíval se Šacl. „Přítel chtěl běžet, tak jsem si řekla, že se zúčastním taky,“ usmívala se Maršánová. „Ale nechtěla jsem to jít naplno, abych před mistrovstvím světa stihla zregenerovat.“

Teplé počasí jim vyhovovalo

Oba mladí závodníci si pochvalovali slunné počasí, které v Jihlavě panovalo. „Teplo mi nevadilo, mám ho rád,“ tvrdil Šacl. „Běželo se mi dobře. Počasí bylo tak akorát, nefoukalo, což je super. Je lepší, když je hezky, než aby pršelo,“ pokračoval.

„Počasí bylo parádní, přesně takové mi vyhovuje. Takže se mi to moc líbilo. Běželo se mi hezky,“ připojila se Maršánová.

Rozdílně vnímali největší „překážku“ půlmaratonu v Jihlavě: dlouhé stoupání po třídě Legionářů a Palackého ulici zpět do centra města.

„Čekal jsem ten obávaný kopec horší,“ tvrdil Šacl. „Trošku jsem před ním zvolnil a potom to bylo v pohodě. Síly nijak nedocházely.“

To Maršánová vnímala nepříjemné převýšení jinak. „Po sobotním závodě mi dal ten kopec docela zabrat. Svaly už nebyly úplně čerstvé, takže to nebylo lehké,“ přiznala.

Tento týden ji však čeká ještě horší porce. „Dvanáct kilometrů jen do kopce, s celkovým převýšením 1 100 metrů. Takový ‚kopeček‘,“ komentuje profil trati v Andoře.

Jiří Šacl jako vítěz Jihlavského půlmaratonu Lucie Maršánová vítězí v Jihlavském půlmaratonu.

S jakými cíli na světový šampionát odjíždí? „Kvůli vážnému zranění jsem asi pět týdnů netrénovala, takže si chci závod hlavně užít. Navnadit se atmosférou a připravit se na to, že příští rok to bude ještě lepší,“ přeje si běžkyně z Rančířova u Jihlavy. „Hlavní je nebýt v cíli smutná, že to není takové, jaké bych chtěla,“ má jasno.

A jak se oba partneři za včerejší vítězství odmění? „Asi zajedeme někam na oběd. Jsou tu obě naše rodiny, takže nějaké společné posezení,“ prozradila Lucie. „A oslava bude až příští týden, když vyjde mistrovství světa,“ dodal Jiří.