Stříbrem okořeněná sezona. Prskavec se za ni odmění výlety v Patagonii

„Je to paráda! Ta jízda se mi povedla, řekl bych odshora až dolů,“ radoval se Prskavec těsně po dojezdu.



Jediný finálový zádrhel přišel na brance číslo 6, kde tekla jiná voda, než by si český kajakář přál: „Ale to holt tak je, že to někdy vyjde a někdy ne. Jsem rád, že jsem to dokázal udržet až do cíle.“

Tím projel o necelou vteřinu pomaleji než Hanes Aigner.

Za ním ale ještě startovali další dva kajakáři, mezi nimi taky olympijský šampion na této trati Joseph Clarke z Británie.

Medaile tak stále byla dost nejistá.

Clarke pak byl na trati dokonce nejrychlejší, jenže čtyři trestné vteřiny jej odsunuly až na pátou příčku.

A tak mohla Prskavcova radost propuknout naplno.



„Hanes byl dnes prostě lepší. Klaplo mi skoro všechno, ale on jel o tu vteřinu rychleji. Gratuluji mu a jsem moc rád za stříbrnou medaili. Určitě dnes budeme slavit,“ smál se.

Vyrovnanost výkonů

Do Ria se vrátil poprvé od olympijského finále před dvěma lety.

Na něj má hořkosladké vzpomínky. Na vodě byl nejrychlejší, ale šťouch na třinácté brance ho odsunul na bronzovou třetí příčku.

„Ta třináctka už mě ale nepronásleduje,“ ujišťoval před startem světového šampionátu v Rio de Janeiru.

Nepronásledovala.

Prskavec potvrdil, že v letošní sezoně je nejstabilnějším kajakářem světa. Také proto poprvé v kariéře vyhrál celkové hodnocení Světového poháru, ve kterém sbíral jedno pódiové umístění za druhým.



„Bylo to poprvé, co jsem odjel celou sérii, a bylo to taky poprvé, co jsem se pokaždé umístil ve finále a držel stejnou formu. Pořád jsem se umisťoval na předních pozicích a za to jsem strašně rád,“ vyprávěl upřímně.

Stabilní formu si udržel i po celý světový šampionát, v němž se ani jednou nedotkl jedné z branek.

V kvalifikaci skončil po čisté jízdě pátý i přesto, že si byl vědom několika chyb.

„Dostal jsem jen vteřinu od vítěze, z toho jsem překvapený. Zbytek jízdy musel být spíš rychlejší, což mi dodává sebevědomí do dalších bojů,“ líčil.

Semifinále zvládl jako třetí nejrychlejší, a to ještě v závěru vypustil pár záběrů. A finále pak ozdobil stříbrným leskem.

Tučňáci i olympiáda

Po světovém šampionátu Prskavec nezamířil spolu se zbytkem české výpravy zpátky do Česka.

Čeká ho dobrodružství.

„S přítelkyní vyrážíme na dovolenou, pojedeme do Patagonie,“ hlásil. „Vezmeme bágl a půjdeme, ani nevím kam. Všechno zařizuje Terka, má to připravené. Já jen vím, že budeme hodně na jihu.“

Kromě cestování a užívání si přírody má Prskavec s partnerkou v plánu navštívit také tučňáky v divočině.

„Viděl jsem pár fotek a pro Terku je to sen, vždycky tam chtěla. Tak jsem řekl – proč ne, vypadá to hezky,“ popisoval.



Z Patagonie pak vicemistr světa vyrazí do Buenos Aires podpořit mladé české naděje na Letní olympijské hry mládeže.

„Když jsme v Jižní Americe, rád bych to spojil a podíval se na naše talenty. Pojedeme si zafandit,“ dodává.

Sám na této akci před osmi lety kariéru bronzem načal. Teď chce osobně dohlížet na start nových hvězd.