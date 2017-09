Smutný Prskavec: Mohla to být trať, na které zajedu medaili. A bohužel

„Mrzí mě, že jsem se do finále probojoval letos v každém závodu a až tady na světě ne. Ale to ke sportu patří,“ řekl v cíli smířený kajakář Jiří Prskavec.

Byla to vaše nejhorší jízda sezony?

Tak bych to ani neviděl, zajel jsem druhý nejrychlejší čas, takže to bylo v pohodě. Nahoře přišel blbý šťouch, o kterém jsem nevěděl a dole přišel druhý hloupý šťouch. Měl jsem pocit, že jedu dobře, dokonce v pasáži, na kterou jsem si v polovině trati věřil, se mi povedlo zkrátit trať přesně tak, jak jsem chtěl. V tu chvíli jsem si říkal, že jedu tak, jak mám.

Co se stalo u druhého doteku branky?

Krásně jsem přejel do levé protivody ale přišel mi tam takový blbý proud, který tam často není. Musel jsem se z té brány vrátit ven, abych ses nedotkl té vnější tyče a v tu chvíli už jsem asi neměl sílu dojet do další povody, tak jsem se dotkl. Oba šťouchy mě fakt mrzí. Možná, že kdybych o tom první věděl, dokázal bych to ještě trochu stlačit. Ale sám nevím, jestli se se dvěma šťouchy dá vůbec do finále dostat.

Jak moc vás nepostup do finále kvůli spoustě fanoušků, kteří vás přijeli podpořit mrzí?

Samozřejmě, že mě to mrzí, ale to prostě asi nejde… Nebo já věřím, že to jde pořád, ale já se ještě nedostal na úroveň, abych pokaždé jezdil finále. Mrzí mě, že jsem se do finále probojoval letos v každém závodu a až tady na světě ne. Ale to ke sportu patří. Moc jsem si užil atmosféru a jsem rád, že pořád jezdím jedny z nejrychlejších časů.

Co vám na výkon řekl táta?

No nic no. Co mi na to měl říct? (usměje se) Oba víme, že jsem do toho dal všechno a ne vždycky to vyjde. Zas to vyjde příště.

Kdybyste si mohl zpětně vybrat, přál byste si lehčí, nebo ještě těžší trať?

Vlastně mě to mrzí i proto, že se mi ta trať strašně líbila. Byla fakt taková, jakou jsem si vysnil. Byly na ní věci, které mi v tréninku šly a cítil jsem, že to může být trať na které zajedu medaili. A bohužel.

O to větší chuť ale zase budete mít do další sezony, ve které vás čeká mistrovství Evropy v Praze a světový šampionát v Riu, ne?

Jasně, to budu, ale ještě mě čeká nominace, kterou jsem poměrně dlouho nejel. Jel jsem teda olympijskou a věřím, že se na šampionáty probojuju. Zase do toho dám všechno.