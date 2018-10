Atlet Mužík se po letech vrací do Plzně. Teď už jako trenér dětí

„Závodní léta skončila, nemám ambice jezdit po šampionátech veteránů. Tahle práce mě naplňuje, baví mě to. A jsem rád, že u toho můžu mít i svoje děti, rodina je pro mě důležitá,“ říká 42letý Mužík.

„Jsem rodilý Plzeňák a i když dlouho žiju v Praze, pořád se rád vracím ke kořenům,“ vysvětluje, proč padla volba právě na Plzeň

Vzpomínáte ještě často na svou aktivní atletickou kariéru? Který moment z ní považujete za nejzásadnější?

Člověku sem tam něco hlavou probleskne. Těch zážitků bylo hodně, každého si vážím. Důležité bylo hned první mistrovství světa, kde se mnou nikdo nepočítal. A já jako dvacetiletý benjamínek postoupil do finále, to samé jsem pak zopakoval. Na Evropě jsem urval stříbro a porazil mě jen mistr světa Diagana. Jsem rád, že jsem mohl dělat, co mě bavilo a ještě se tím živit. To dnes zdůrazňuju i malým dětem.

Váš rekord na 400 metrů překážek platí už 21 let. Těší vás to, nebo spíš mrzí, že se ještě nenašel někdo, kdo vás překoná?

Na to se těžko odpovídá. Asi každý sportovec řekne, že ho ten rekord těší. Je vidět, že jsem to aspoň trošku dělal dobře. Je však zároveň smutné, že se tomu nikdo ani nepřiblížil, ta disciplína šla u nás dolů.

O co v Plzni půjde? Během podzimních prázdnin (27. - 30. října) se na atletickém stadionu ve Skvrňanech koná prázdninový kemp pro děti od 6 do 17 let. Vede ho bývalý atlet a plzeňský rodák Jiří Mužík. „Děti se budou učit základní atletické dovednosti, není to jen pro atlety. Běh je víceméně základem každého sportu. A my jsme tady od toho, abychom jim pomohli. Jdeme cestou všestrannosti. Snad to děláme dobře, děti se rády vrací,“ popisuje Mužík. On sám působí i u volejbalové reprezentace nebo házenkářů Dukly.

Chtěl byste třeba právě vy vychovat svého nástupce?

Možná by mě to lákalo, ale musela by se sejít spousta věcí. Je to disciplína, která hodně bolí. Jenže teď toho mám tolik, že není čas nad tím přemýšlet.

Kudy se vlastně vaše kroky po skončení kariéry ubíraly? Šlo něco udělat jinak?

Moji kariéru ukončilo vážné zranění. Dlouho jsem se snažil po operacích dostat zpátky, nakonec však došlo k pozvolnému přesunu ze závodnické kariéry do trenérské. A pořád se motám okolo sportu.

Máte už velkou zkušenost s prací s mládeží. Liší se současná generace hodně od té vaší?

Řekl bych, že ano. My jsme byli vychováváni za jiných podmínek, dneska má problémy spousta sportů, třeba i fotbal a hokej. Přestože mají širší základny, nedosahují jejich sportovci takové úrovně, jaké by očekávali. A podobné to je i v jiných sportech.

Čím to je?

Myslím, že se tady pořád rodí šikovné děti, ale nejsou od začátku správně nasměrovány. Tak, jako jsme byli tehdy my. Byli jsme pořád venku, honili se za mičudou, v zimě hráli fotbal, dělali jsme všechny možné sporty. To dneska nevidíte, děti tráví hodně času u televize a mobilních telefonů.

Ale atletice se v Plzni daří, těší vás to?

Jasně, mládež mají podchycenou dobře, jsou tady kvalitní trenéři. Velmi důležité je zázemí, nový stadion. Od toho se všechno odráží. Měl jsem tady kamaráda z Floridy a i na něho stadion v Plzni udělal obrovský dojem.