Ať je to zlatá tečka, burcuje spoluhráče lovosický kanonýr Motl

„Určitě chceme v Zubří vyhrát, protože všichni tady pomýšlíme na nejvyšší stupínek. Byli bychom alibisté, kdybychom říkali, že nám stačí jakákoli medaile. Já vždy hraju o tu nejcennější. Už kvůli Honzovi Landovi, pro kterého to může být poslední sezona. A byla by to krásná zlatá tečka,“ burcoval lovosický kanonýr Jiří Motl po sobotní výhře 21:20 nad Jičínem.

Lovci jsou dvě kola před koncem základní části na třetím místě, jen o skóre za druhou Duklou. Na lídra Zubří ztrácejí čtyři body.

„Naše vzájemná bitva, to bude čtyřbodový zápas. Stále věřím, že se můžeme v tabulce dostat ještě výš. Zubří taky nerado hraje pod tlakem a pod tlakem bude, jestli si chce udržet první místo,“ čeká řežbu lovosický trenér Milan Berka. „Půjde o hodně. Budeme se snažit tam zahrát co nejlepší zápas, minimálně lepší než ty poslední, kdy jsme tam třikrát dostali příděl. Ale když nebudeme proměňovat šance jako teď doma, pohřbíme se,“ vrátil se kouč k upachtěnému vítězství na Jičínem.

Pokažená koncovka Lovce málem stála body. „A mě život,“ šklebí se kouč. „Už odmala se vždy říkalo: jak člověk hraje na tréninku, tak hraje v zápase. Když na tréninku neproměníme tři trháky na našeho gólmana, co pak chceme dělat proti brankáři, kterého neznáme. Ta bídná koncovka mi hodně vadí. Degraduje to výkony všech hráčů. Zahazovat takové šance, to si prostě musíme odpustit!“ velí Berka.

Jen ostrostřelec Motl v zápase s Jičínem udržel svou vysokou produktivitu, nasázel 10 gólů. „Ale je fakt, že jako tým jsme se hodně trápili. Ve druhé půli jsme nedali snad šest tutových šancí. Jestli nás tohle potká v play off, zabije nás to,“ uvědomuje si Motl. „V útoku jsme Jičín přehrávali, dostávali jsme se do vyložených šancí, jen jsme je nedokázali proměňovat. Je to pak pro všechny těžké. Začne se vám vkrádat do hlavy, že už spoluhráči nevěříte, a váháte, zda mu to máte znovu nahrát, protože si říkáte, že to třeba zase nedá. Musíme si vzít z toho ponaučení.“ Lovci teď potřebují co nejlépe zvládnout finiš základní části. Aktuálně 3. místo by rádi ještě vylepšili.

„Když zapracujeme na koncovce, máme šanci uspět i v Zubří. A pak proti Strakonicím doma musíme povinně vyhrát. Když vybojujeme ještě dvě vítězství, hůř než třetí nebudeme, ale můžeme poskočit ještě výš,“ přeje si kanonýr.

Ideál by samozřejmě byl základní část vyhrát, ale šance Lovců na prvenství už je jen teoretická. „Bude záležet i na nás, jak se s tím popereme v Zubří. Všechno je otevřené. Každopádně chceme začínat play off doma. A pokud by se podařilo postoupit do semifinále, tak zase doma. Takže hlavně nesmíme spadnout na čtvrté místo,“ velí Motl.