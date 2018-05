Brokař Lipták je v trapu světovou jedničkou, uvidí ho v Brně

„Střílet doma bývá ošidné, protože tam střelec zná každé stéblo slámy a někdy se až moc může soustředit na detaily, ale těším se,“ řekl Lipták, loni bronzový na mistrovství světa.

Na medaili z Moskvy navázal na začátku této sezony, která ho zastihla ve výtečné formě. Koncem dubna skončil druhý na Světovém poháru v Koreji a vedl si dobře od začátku kalendářního roku i na dalších závodech. Vyneslo ho to na první místo světa v hodnocení trapu.

„To může po příštím Světovém poháru být jinak. Už jsem si ale ten cíl být první na světě splnil, i když by to mělo být jen dočasně, a budu o tom moct jednou vyprávět svým potomkům,“ usmívá se Lipták.

Srovnaný je s tím, že špičkové žebříčkové postavení je pro něho především psychickou vzpruhou. „Peníze navíc za to nejsou,“ říká otevřeně. „Je to o dobrém pocitu, že ta dřina, kdy je člověk odloučený od rodiny, k něčemu byla. Že si člověk může říct, že to dělal dobře,“ chápe.

Možná už o víkendu bude mít v ruce hmatatelný důkaz svého úspěchu. Žebříček si z internetu vytiskl a kamarád, který má tiskárnu, mu z opisu vyrábí pamětní list. „Na památku a pro sponzory,“ dodává Lipták.

Na brněnské závody se těší i proto, že se očekává hezké počasí. A jak se mezi střelci traduje, čím lepší počasí, tím lepší výkony. „Už nebožtík Broňa Bechyňský nám to jako juniorům říkal. Praxe to pravidelně potvrzuje. Tělo v teple funguje jinak, než když je chladno, i flintu závodník líp cítí. Je to zajímavé, ale je to tak,“ krčí rameny Lipták.

Pro domácí střelce bude víkendový závod současně jedním z nominačních na mistrovství Evropy, které se uskuteční na přelomu července a srpna v rakouském Leobersdorfu, a také na mistrovství světa, jež bude o měsíc později v korejském Čchangwonu.

Oba víkendové dny se začne střílet už v 8 hodin. Finálová část soutěží mužů i žen, které budou poprvé podle nových pravidel střílet na 125 terčů, je na programu v nedělním odpoledni.