Zbytečně jsme zmatkovali, štve svitavského kapitána Jelínka

„Každý je naštvaný, když se prohraje, hrozně nás to mrzí,“ řekl 31letý rodák z Vysokého Mýta. „Každopádně jsme ale pořád plus dvě výhry, takže bych to neviděl nějak černě. Máme na to, abychom si to v Děčíně vzali zpátky. Dvakrát už jsme tam vyhráli, tak proč ne potřetí,“ pokračoval.

Za hlavní důvod sobotní porážky, která upravila stav čtvrtfinále z 3:0 na 3:1 pro Tury, označil volné trojky Děčína v závěrečné čtvrtině, které soupeři propadly obroučkou.

„My jsme potom párkrát zazmatkovali v útoku nebo jsme stříleli z těžkých pozic,“ srovnával Jelínek.

Tuři přitom měli čtvrté klání s děčínskými Válečníky parádně rozjeté, k vyrovnané koncovce vůbec nemuselo sklouznout.

„Vedli jsme o dvanáct patnáct bodů, to už bychom si měli pohlídat,“ uvedl Jelínek. „Ale v moderním basketu to není zase tolik, o tom už se přesvědčila spousta lidí. Dají tři trojky, my ne a dostanou se na koně. Neudrželi jsme pomyslnou hranici deseti bodů,“ doplnil.

Přes dva metry vysoký svitavský pivot zůstává před návratem série do Děčína v klidu. „Nevidím důvod se bát. Bylo to o bod, nic se neděje,“ konstatoval Jelínek.