Jelínek: Už se stal větší zázrak, než že by Svitavy vyhrály o 26 bodů

„Podle mě jsme si všichni takto velké utkání užili. Nikdo z nás do zápasu nešel s tím, že proti nám stojí o mnoho silnější soupeř. Nechtěli jsme to vzdát a uhrát co nejlepší výsledek. 36 minut to vypadalo nadějně, ale pak přišel čtyřminutový výpadek a najednou to bylo o pětadvacet...,“ popisuje historické momenty pro Svitavy.

Turci dávali Východočechům zabrat hlavně na koncích poločasů. První závěrečnou pětiminutovku vyhráli 17:5, tu druhou pak 14:7.

„Nebránili jsme špatně, ale Istanbul projevil zabijácký instinkt. Když jeho hráči byli volní, nebo měli dát z nějaké pozice koš, tak ho prostě dali. My naopak ne, a kvůli tomu byl podle mě ten rozdíl nakonec tak velký,“ přemýšlí Jelínek.

Nabízelo se, že příčinou těchto „zkratů“ mohly být také náročné teplotní podmínky v hale, ale to Jelínek vyloučil.

„Z mého pohledu to určitě nemělo vliv. Spousta z nás už v kariéře zažilo nejrůznější podmínky. Někde je moc velká zima, někde teplo... Možná to vadilo jednomu ze čtyřiadvaceti hráčů, vymlouvat se však na to nedá.“

Skvělí fanoušci si Na Střelnici zápas užívali. Dobré okamžiky ovšem střídaly ty horší.

V první půli byli ještě Tuři s Istanbulem v kontaktu, pak ale hosté přidali na tempu, a do konce prvního poločasu odskočili do vedení o 17 bodů.

„O tom už jsem právě mluvil. To přesně byly ty čtyři minuty. Nevím, jestli jsme nebyli dost trpěliví, nebo něco, ale v tu chvíli Istanbul zabral, dobře doskakoval míče v útoku, trefoval trojky, udělal velkou šňůru a odskočil. To nás zlomilo,“ má jasno Jelínek. Nabízí se pohled do statistik. Právě na body z podkošového prostoru Istanbul vyhrál 50:22.

Přesto ale Jelínek na nepovedeném utkání dokázal najít pozitiva. Například 22 bodů mladíků Puršla, Kotáska, Kováře a Svobody.

„Pro ně to byl skvělý zápas. Konečně viděli, jak funguje basketbal mimo Českou republiku. Náš soupeř sice nebyl jedním z těch evropských TOP týmů, ale přesto hrál daleko fyzičtěji. Já je můžu jen pochválit. Odvedli skvělou práci,“ vzkazuje svým spoluhráčům.

I sám Jelínek, coby starší zkušený hráč, konfrontaci s tureckým týmem uvítal. Speciálně pak vyzdvihl výkon vyššího křídla Kuliga.

„To byla výzva. Má obrovské zkušenosti z Euroligy a pohárů, je to skvělý basketbalista. Bylo fajn si proti němu zahrát. Nám všem můžou takové střety pomoci v dalším rozvoji,“ uvědomuje si Jelínek.

Odveta Tury čeká 26. září v Istanbulu, ale mají před sebou hodně těžký úkol. Skoro až nemožný.

„Ve sportu se staly i větší zázraky než to, že by Svitavy vyhrály v Turecku o 26 bodů. Nechci říct, že tam jedeme prohrát o třicet. Víme, že šance je mizivá, ale pořád existuje. Chceme odehrát důstojné utkání,“ předesílá jednatřicetiletý hráč.

Pro Svitavy to nejspíš bude poslední představení na evropské scéně v letošní sezoně, ale Jelínek jej i tak vyhlíží. I kvůli dobré atmosféře, o kterou se zcela jistě postarají vášniví turečtí fandové.

„Na ně se já osobně těším hodně. Turci jsou o dost bláznivější a určitě se v Istanbulu zaslouží o desetkrát bouřlivější kulisu, než byla u nás ve Svitavách. I z toho důvodu to pro nás může být dobrý zápas. Hlavně pro mladé, aby si to vyzkoušeli a nezalekli se,“ říká Jelínek.