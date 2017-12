Hamza: Je to kočkopes. Rusy jsme měli z olympiády vyloučit úplně

Rozhodnutí na pokraji tří stran: pravdy, byznysu a politiky. Tak označuje šéf českého biatlonu Jiří Hamza úterní verdikt výkonné rady Mezinárodního olympijského výboru (MOV), který sice vyloučil Rusko ze zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu, zároveň ale umožnil jeho sportovcům za určitých podmínek startovat na největším sportovním svátku pod neutrální vlajkou.

„Z hlediska struktur MOV je to rozhodnutí super odvážné,“ připouští Hamza. „Ale podle mě jde o polovičaté řešení. Jinými slovy říkáme, že státem řízený doping za určitých okolností akceptujeme.“

Co tedy na verdikt MOV říkáte?

Nezbývá mi než ho respektovat. Je určitě dobře, že je potrestali. Aspoň takhle. Ale je to takový kočkopes. Měli jsme je vyloučit úplně. Myslím, že po tom, co se v Rusku odehrávalo, na olympiádě zkrátka být neměli. Čisté řešení bylo jediné. Ať mi rusofilové nadávají, jak chtějí. My jsme nyní řekli: potrestáme vás, ale tak trošku podmíněně. Takže politika v tom rozhodování určitě hrála svou roli.

Jasno je až dva měsíce před olympiádou. Není na tak zásadní rozhodnutí trochu pozdě?

Mělo to být vyřešené dávno. Stále je to boj zdravého rozumu a byznysu s politikou dohromady. Týden před tím Rusové vykládali, že pod vlajkou MOV v žádném případě závodit nebudou, že to budou bojkotovat. Pak podle mě získali informace, že opravdu dojde k jejich vyloučení. Tak pár hodin před rozhodnutím řekli, že nic bojkotovat nebudou a pod vlajkou MOV pojedou. Stačí si jen chronologicky seřadit články a přečíst si je. Nějaký signál směrem k Rusům určitě vyslaný byl. Že to tentokrát nedopadne. A nakonec se přijalo rozhodnutí, které je bude méně bolet.

Není to poprvé, co se kolem Ruska v souvislosti s jeho dopingovou aférou rozhoduje zvláštně. Třeba volbu pořadatelství biatlonového mistrovství světa 2021 původně vyhrála Ťumeň, později byla vyzvána, aby se ho vzdala. Jak to vlastně se zmiňovaným šampionátem vypadá nyní?

Odebrali jim ho. Ale s tím, že pokud Rusada (Ruská antidopingová agentura – pozn. red.) získá do června, kdy se u nás budou podávat kandidatury, zpět akreditaci WADA (Světové antidopingové agentury), mohou kandidaturu podat znovu. Navíc si myslím, že náš prezident (Anders Besseberg, prezident Mezinárodní biatlonové unie) to určitě zařídí tak, aby se kandidatury podávaly až do doby, kdy Rusada bude v pořádku. A pak je možné, že jsou schopni jim to pořadatelství znovu dát.

To by byla absurdní hra.

Víte, já rozumím tomu, že Rusy v rámci biatlonu potřebujeme. Stejně jako všechny postsovětské země, protože bez nich by biatlon ztratil hodnotu. Ale otázka je, jestli je potřebujeme za každou cenu. To, že se tam děly nepravosti –a dost velké – myslím nikdo nezpochybňuje. Jestli to bylo nebo nebylo, o tom není diskuse. Stejně tak o tom, jestli to bylo řízené státem. Jestliže místopředsedu ruské vlády (Vitalije Mutka) doživotně vyloučí z olympiády, tak to něco říká. Ale je tu právní stanovisko, které vás v některých momentech brzdí. Je to začarovaný kruh. Situace, ve které jsou radikální a neradikální řešení. Já bych volil radikální, ty se ale v diplomacii moc nenosí.

Nyní zkusím zcela změnit téma: Nové Město na Moravě a Světový pohár v biatlonu. Jste rád, že jste se od příštího roku do elitního kalendáře vrátili?

Pokud zase nenastane nějaký kotrmelec – a já věřím, že by nastat neměl – měli bychom se tam vrátit na příští tři roky. Což je dobrá zpráva. A už příští týden bychom chtěli začít prodávat permanentky na Světový pohár. Tak, aby si je ještě před Vánoci mohli lidé zakoupit jako dárky. Uvidíme, jestli i po minulém víkendu bude o ně takový zájem. Předpokládám ale, že jeden nepovedený víkend nezmaří x let úsilí a po lístcích se zapráší.

První zpráva hovořila o tom, že jste chtěli upravit termín Světového poháru – tak aby se nezávodilo ještě den před Štědrým dnem. Povedlo se?

Zatím jednáme. I proto do prodeje dáme permanentky na celé období, které bude od čtvrtka do neděle. A uvidíme, jestli se pojede od čtvrtka do soboty, nebo od pátku do neděle. To se bude upřesňovat. Už teď ale chceme vyjít vstříc lidem, protože poptávka po lístcích je poměrně hodně velká.

Už je aspoň rozhodnuto, ve kterých disciplínách se ve Vysočina Areně bude závodit?

Měly by tam být ty tradiční. Pokud to všechno skončí, jak je to předjednané, tak by mělo jít o sprinty, stíhačky a masáky (závody z hromadným startem) na závěr.

Už jste to trochu naznačil. Jaká je atmosféra v českém národním týmu po úvodním kole Světového poháru, který se nevydařil?

Ke sportu patří úspěchy i neúspěchy. Člověk musí přežvýkat nejen skvělé výsledky, ale i to, že to občas nejde. Kdyby loni nezajela Gábina (Koukalová), tak jsme taky nezačali nějak extra. Tedy v chlapech, protože v holkách si pamatuji, že ve sprintu jsme v prvních osmnácti měli čtyři závodnice. To byl opačný extrém. Ale zatím je vidět i na ostatních závodnících, že nejezdí v top formě. A myslím si, že se budou zajíci počítat až na olympiádě.

Není to teď trochu alibismus?

Ne! Samozřejmě bychom chtěli vždy jezdit na medailích. Ale konkurence nespí, špička se rozšiřuje čím dál víc. V chlapech je dneska schopných na bednu reálně dosáhnout padesát lidí, v holkách možná třicet. Ano, úvod sezony nás nezastihl v optimální formě. Ale myslím, že jsme jasně řekli, že cíl je olympiáda. Budeme se snažit, abychom na ni byli vyladění. Pokud možno co nejlépe.

Věříte, že se to povede?

Když si vzpomenete, loni Michal Šlesingr, Ondra Moravec a Bimbo (Michal Krčmář) taky první závody nejeli dobře. A pak si myslím, že nám všem udělali spoustu radosti. Takže já furt věřím. Ostatně jsou za námi jedny závody. A sezona trvá čtyři měsíce. Takže dělat z toho teď nějaké závěry je nesmysl.

Jak moc nervózní jste ze zdravotního stavu Gabriely Koukalové? Už víte, kdy se bude moct vrátit do závodu?

Nervózní z toho jsem, protože zatím se to dopředu moc nehýbe. Ale uvidíme. Gabča jede za čtrnáct dní na individuální přípravu do Obertilliachu, mezi svátky by měla jet do Anterselvy. A pak se uvidí, jestli se to pohne správným směrem a Gabča bude závodit na olympiádě. Když se nám to do 20. ledna nepodaří dát do kupy, tak na olympiádu moct jet zkrátka nebude. A myslím si, že pak ať tuto sezonu ukončí a začne závodit zase od příštího roku. To jsou v podstatě jediné dvě možné varianty.