Hamza: Devět tisíc lidí na letní biatlon za den? Bláznivé číslo

Před začátkem světového šampionátu v biatlonu na kolečkových lyžích byl v odhadech návštěvnosti velice opatrný, o konkrétních číslech se skoro odmítal bavit. Na konci u žse ale mohl prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza usmívat. Bezmála dvacet tisíc lidí v hledišti za tři dny, to je pro Česko super vizitka.

„Kulisa ve Vysočině Areně na letním biatlonu byla lepší, než jaká panuje mnohdy na některých světových pohárech v zimě,“ pochvaloval si Hamza.

Dopředu jste se přitom počet diváků zdráhal odhadovat. Bál jste se předpovědi počasí, která nebyla zrovna povzbudivá...

To se prostě nedalo odhadnout. Každopádně musím přiznat, že ten počet nás všechny hodně zaskočil. Na to se dá říct jenom to, že je to bezvadný. Znovu se potvrdilo, že biatlon je tady v Česku v lidech pevně zakořeněný.

Nejvíc jich dorazilo na nedělní program...

(skočí do řeči) Přišlo jich devět tisíc, to je na letní biatlon opravdu bláznivé číslo.

Možná tomu nakonec ono zmiňované ochlazení pomohlo, nemyslíte? Lidi to netáhlo k vodě, ale raději zamířili na biatlon...

Podle mě to tak není, já si myslím, že u nás biatlon zkrátka táhne. A doufám, že to tak zůstane. I když samozřejmě víme, že můžou přijít i horší časy.

Zaznamenal jste nějaké ohlasy právě na skvělou kulisu od zahraničních účastníků?

Celý šampionát všichni chválili, ale nejvíc samozřejmě atmosféru. Takovou kolikrát nezažijí ani v zimě.

Jste zase o něco pyšnější na český biatlon a schopnost organizačního týmu?

Musím poděkovat všem, kteří se na šampionátu podíleli, protože díky většímu zájmu muselo být samozřejmě i to úsilí úplně jiné.

Znovu se potvrdilo, že Nové Město na Moravě umí nachystat parádní závody?

Myslím, že to byla skvělá propagace celého regionu. Parádní vizitka pro český biatlon, pro Kraj Vysočina a samozřejmě i pro Nové Město.

O to víc se můžeme těšit na prosincový závod Světového poháru?

Přesně tak, podle mě byla tohle ta nejlepší pozvánka.

Včetně medailových úspěchů českých reprezentantů. Mimochodem slušná vizitka práce nových trenérů. Souhlasíte?

Určitě. Ukazuje se, že ta cesta, po které jsme se po olympiádě rozhodli jít, se jeví jako správná. Ale samozřejmě uvidíme, co přinese zima.

Objevil jste během těch tří soutěžních dnů něco, co se tak úplně nepovedlo?

Asi jsme nebyli až tak nachystaní z hlediska diváckého zázemí. Devět tisíc lidí za jeden den, to nikdo nečekal. Záchodů bylo dost, ale občerstvení mohlo být víc.