Basketbalisté z Jindřichova Hradce chtějí dominovat první lize

V úterý jste však prohráli na palubovce Kolína poměrně velkým rozdílem třiceti bodů.

Sehráli jsme tam tři vyrovnané čtvrtiny. Ale byl to zápas bez Honzy Tomance. Navíc ve druhé polovině postavil kouč Karel Forejt do zápasu mladší hráče, aby rozehrál celý tým.

Jana Tomance jste přivedli do klubu na začátku srpna jako velkou posilu. Čtyři uplynulé sezony působil v Brně a v Prostějově, je vítězem Českého poháru, v Prostějově s týmem uhrál bronzové medaile. Budete na tak zkušeného hráče hodně sázet?

Doufáme, že Čenda, jak se mu přezdívá, bude pro nás klíčový hráč. Je to velká posila pod koš, takového hráče tam vlastně žádného nemáme. Honza se chtěl vrátit do Jindřichova Hradce a hodně nám chtěl pomoci se dostat zpátky do nejvyšší soutěže.

Po Tomancovi se do klubu vrátil i americký rozehrávač Terrell Lipkins. Tím už je kádr kompletní?

Terrella jsme si vybrali proto, že ho dobře známe. Jinak žádná zranění naštěstí v přípravě nebyla, takže další posilování teď neplánujeme. Ze zkušeností z minulých let ale víme, že pokud by se přeci jen někomu něco stalo, budeme muset ještě někam sáhnout.

Do letní přípravy jste zařadili zápasy jak s týmy z domácí nejvyšší soutěže, tak třeba i s budoucími soupeři z první ligy či duely se zahraničními soupeři. Takový mix byl dopředu plánovaný?

Ano, chtěli jsme týmy hodně namíchat. Jednak s těmi týmy za léta spolupráce máme dobré vztahy a vycházíme si vstříc a jednak proti celkům z nejvyšší soutěže jsme si chtěli zahrát těžké zápasy. Cílem pro tuto sezonu je jedině postup a to znamená, že nás čeká baráž. Na tu by nás právě takové přípravné duely měly dobře nachystat.

Po šesti letech jste letos opustili nejvyšší českou basketbalovou soutěž, když vás v baráži vyřadil Hradec Králové. Co po takové době očekáváte od první ligy?

Moc se na sezonu těšíme. Doufáme, že v první lize budeme dominantní, proto chceme mít co nejsilnější tým. Celou sezonu se chceme držet na předních pozicích. I když je to nižší soutěž, tak také musíme lidi basketbalem bavit a tým udržet co nejkvalitnější.