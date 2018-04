Jindřichův Hradec dohrál nadstavbu. Play out ho připraví na baráž

Dalších 6 fotografií v galerii Evan Singletary (vpravo) z Ústí sleduje zakončení DeAndreho Upchurche z Jindřichova Hradce. | foto: Lukáš Šamal

dnes 11:29

Před dvěma dny odehráli svůj poslední zápas nadstavbové části nejvyšší basketbalové soutěže. Doma s Ústím nad Labem prohráli 90:98. Do středy mají volno a pak pro ně začnou zápasy play out. Šest duelů, které už nic nezmění na tom, že hráči Jindřichova Hradce skončí v soutěži poslední. Bez ohledu na to, kolik se jim podaří urvat výher, které dosud v celé sezoně mají jen dvě.