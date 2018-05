24 hodin na kole. Krále závodu Kozáka čeká v Jihlavě obhajoba

Poté ale rychle přispěchal s dodatkem. „Otázka je, co nám nakonec dodají,“ usmál se při vzpomínce na rok 2014, kdy kvůli vytrvalému dešti a poničené trati musel být závod předčasně ukončen.

„Tentokrát to ale vypadá na ideální počasí,“ věří Holoubek. „V průběhu týdne se to vyprší, takže trať bude příjemně neprašná. Sobota a neděle by naopak měly být bez deště, zamračeno a teploty do dvacítky. To je akorát.“

Osmý ročník je sváteční

Pořadatelé ze spolku Sliby-Chyby mají za sebou už sedm ročníků této akce. A ten letošní, osmý vyhlížejí ve svátečním. „Hostíme Mezinárodní mistrovství České republiky v závodě na 24 a 12 hodin MTB,“ vysvětluje Holoubek. „Sjedou se sem ti nejlepší z nejlepších. A je to vidět i na startovní listině.“

Na té nemůže chybět jméno neohroženého krále jihlavského závodu Tomáše Kozáka. Jezdec německé stáje Focus Rapiro Racing má ve své sbírce trofejí z Jihlavské 24 MTB už pět prvenství.

Tomáš Kozák z německé stáje Focus Rapiro Racing při závodě Jihlavská 24 MTB.

„Pokud Tomáš opět vyhraje, bude to potvrzení, že je zkrátka nejlepší,“ říká Holoubek. „Ale fakt to nebude mít jednoduché, protože ho budou prohánět Ondřej Krejčík a Radek Musil.“

V listině přihlášených na začátku tohoto týdne figurovaly dvě stovky jmen. „Ale vždy těsně před závodem se nám hlásí další stovka lidí, protože závodníci hodně čekají na počasí,“ vysvětluje Holoubek.

Přihlášku mohou zájemci vyplnit doslova na poslední chvíli: v pátek od 15 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 9.30.

Na minifestivalu vystoupí i Žlutý pes

Už v pátek se nejen účastníci Jihlavské 24 MTB mohou těšit na hudební minifestival: v areálu letního kina v lesoparku Heulos, kde má závod tradičně zázemí, postupně zahrají Karel na nákupech (18.30), Imodium (20.00) a Žlutý pes (21.30).

„U Žlutého psa, který bude hlavní hvězdou večera, byla volba celkem jasná. Chtěli jsme je už několikrát, protože se nám líbí jejich muzika a je to pro nás hodně zajímavé,“ tvrdí Holoubek.

Pořadatelé chtějí dát prostor i méně známým a lokálním kapelám. „Jihlavské kapely se nám hlásí samy, takže už dnes víme, kdo nám bude hrát v roce 2019. Kdo přijde a přihlásí se dřív, toho rádi přivítáme, protože držíme myšlenku mít aspoň jednu místní kapelu,“ vysvětluje. „A co se týče Imodium: je to přesně ten doplněk, který vítáme. Ke kapele, která je známá a zažitá, se snažíme přivést hudebníky, kteří nejsou úplně noví, ale pořád to ještě je mladá partička.“

Slavnostní start závodu na 12 a 24 hodin, kterého se mohou zúčastnit jednotlivci, dvojice a čtyř- až osmičlenné týmy, bude v sobotu v pravé poledne na Masarykově náměstí v Jihlavě.

Trať doznala minima změn

Po zaváděcím okruhu se bikeři následně z prostor amfiteátru vydají na první ostré metry trati, která měří osm kilometrů a má převýšení 180 metrů. „Trať je téměř identická jako loni,“ těší Holoubka.

„Kvůli opravě Brněnského mostu jsme měli obavy, jak se nám podaří zajistit dopravní regulaci pro závod. Ale dopadlo to úplně skvěle,“ oddechl si. „Jedinou drobnou změnou je, že u psychiatrické léčebny nad zoo nebudeme most podjíždět, ale přejezd bude vrchem. Protože po mostě v současné době nevede žádný provoz.“

Zázemí a prostor pro ubytování najdou účastníci závodu na louce vedle letního kina. „Louka na Heulosu aktuálně naprosto vyhovuje potřebám závodu,“ uznává Holoubek. „Jednak kapacitou pro ubytování, ale i dostatkem míst pro parkování –na asfaltovaných nebo zpevněných plochách.“

V rámci doprovodného programu se v sobotu od 14 hodin u letního kina uskuteční závody kol, koloběžek a odrážedel pro děti od dvou do deseti let. „Startovné je zdarma, nachystaná máme startovní čísla, vyhlášení na stupních vítězů i ceny pro každého,“ říká Holoubek.