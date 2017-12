Už nejsou extraligoví. Jihlavské tenisty v boji o život zradily čtyřhry

ZÁPISNÍK: Sestup tenistů? Pád fotbalistů nebo hokejistů by bolel více Jihlava opouští elitní soutěž. Nepříjemná zpráva, která se v neděli stala realitou. Tenisté Spartaku o udržení v osmičlenné extralize smíšených družstev bojovali několik let. Dlouho úspěšně, tentokrát už to však nevyšlo. Kvůli turnajovému systému, kterým se extraliga hraje, však jihlavští sportovní fanoušci příliš smutnit nemusí – tenisové bitvy byly stejně tradičně k vidění pouze mimo krajské město Vysočiny. To u aktuálně podobně ohrožených fotbalistů nebo hokejistů by pád o ligu níž bolel asi (nebo spíš určitě) o mnoho víc. Proto věřme, že k němu (nejen) v následujícím roce nedojde.