Jihlava musí v boji o záchranu v tenisové extralize spoléhat na cizince

„Vyrovnanost extraligy je obrovská,“ připomíná nehrající kapitán jihlavského týmu Kamil Vondráček. „A my se v ní chceme udržet za každou cenu,“ doplňuje.

Velmi lákavá je pro Spartak ale také představa, že by se tentokrát probojoval do finálové skupiny. A rozhodně to není nereálný sen. Cesta k jeho naplnění však vede jedině přes úspěch v dnešním úvodním zápase s Libercem, který se hraje v Praze na Spartě.

„Je to velmi silný soupeř, přesto si myslím, že šanci proti němu určitě máme. Podle mě jsme na tom podobně jako Liberec,“ tvrdí Vondráček.

Letošní jihlavský tým bude spoléhat především na zahraniční posily. „Naší jedničkou by měl být Maďar Marton Fucsovics, na kterého máme výborné reference. Pohybuje se kolem 80. místa na světě,“ představuje pětadvacetiletého rodáka z Nyíregyházy.

Friedl se chystá na čtyřhru

Dalšími oporami Jihlavy pak budou Němec Nils Langer, Holanďanka Richel Hogenkampová a zkušená Francouzka Stephanie Foretzová.

„Tu znám ještě z turnajů, když jsem já hrával. Je na ni spoleh, vždycky za nás odevzdá maximum,“ hlásí Leoš Friedl, jenž má ve Spartaku na starost právě shánění posil. Navíc v klubu působí jako trenér a rovněž by mohl zasáhnout do hry.

„Rádi bychom, aby byl připravený na čtyřhru. Tam je jeho síla,“ připomíná Vondráček Friedlův wimbledonský triumf ze smíšené čtyřhry v roce 2001.