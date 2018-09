Mistr poražen. Skvělý začátek, co může být víc, radují se v Jičíně

Pokud byl první zápas předzvěstí toho, co příznivci jičínské házené čeká v letošní extraligové soutěži, pak se mají opravdu na co těšit. Na úvod sezony totiž sledovali výborný zápas s nadstandardním výkonem svého týmu.

K tomu drama do poslední vteřiny se sladkou tečku v podobě těsné výhry nad favorizovaným soupeřem, který do Jičína přijel jako sebevědomý král minulé sezony, navíc na obhajobu ještě kvalitně posílený.

Nestačilo mu to, v Jičíně totiž většinou jen dotahoval náskok nadšeně bojujícího soupeře. A když se sám dostal do vedení, bylo to jen na chvíli a nikdy z toho nebyl výraznější náskok.

„Pro nás je to skvělý začátek, co může být více, než vyhrát domácí zápas proti mistrovi loňské sezony,“ neskrýval nadšení domácí kouč Petr Mašát.

Jičín šel za svým úspěchem s nadšením. Výborně bránil, navíc se mohl spolehnout na výborné brankáře. Veverka se podepsal pod úspěch první půle, když za prvních 25 minut dostal jen šest gólů, ve druhé půli zase vytáhl rozhodující zákroky Machalický.

A v útoku? Tam Jičínští střídali skvělé chvíle se slabšími. Díky těm prvním šli třeba v první půli do vedení 9:5 a ve druhé 15:12, díky těm slabším o svůj náskok rychle přišli a chvilku měl navrch soupeř. „Po dlouhé době jsme naše hluchá místa přestáli a zvládli jsme je,“ liboval si spokojený kouč.

I díky tomu Jičín zápas dotáhl k dramatické koncovce. Na palubovce se jiskřilo, ve velmi dobře zaplněném hledišti vřelo, nic po slabší povahy.

Pět minut před koncem domácí tým srovnal znovu jen jednobrankový náskok soupeře a pak už ho do vedení nikdy nepustil. Hrálo se na maximum, k vidění byl heroický výkon domácích.

„Víc jsme chtěli a asi jsme dnes byli i trochu chytřejší,“ myslí si domácí kouč Mašát.

Jičín to předváděl i v závěru zápasu. Dvakrát ho do jednobrankového vedení poslal Kostelecký, jedna z letních posil týmu. Karviná dvakrát vyrovnala, ale půl minuty před koncem fauloval. Šulc vypjatou situaci zvládl, dal gól a pak se Jičínu podařilo náskok uhájit.

„Pro nás je tohle vítězství velkým povzbuzením před programem, který máme, příští týden zajíždíme do Lovosic, poté nás čeká zápas s Duklou,“ uvedl Mašát.