Jičínský kouč o turnaji na Slovensku: Dobrá prověrka, samá pozitiva

Vítězství zaznamenali ve třech ze čtyř utkání, nestačili pouze na soupeře z Extraligy Karviná, té podlehli 23:28. Považskou Bystrici v turnajovém utkání porazili o gól 34:33.

Nejvyšší výhru zaznamenali s Novými Zámky, které zdolali 33:28. Svěřenci trenéra Petra Mašáta skončili na turnaji horší skórem třetí. Na prvním místě se umístila domácí Považská Bystrica.

„Turnaj splnil naše očekávání. Hráli jsme čtyři kvalitní zápasy proti silným týmům. Výsledkově se nám povedly všechny zápasy,“ řekl k turnaji na Slovensku trenér Mašát.

S Karvinou jste prohráli, přesto panuje spokojenost?

Bylo to velmi dobré utkání. Až do stavu 20:20 to bylo vyrovnané. Navíc jsem chtěl zapojit všechny hráče, takže jsem nekoukal na výsledek. Vzali jsme s sebou i nějaké dorostence, protože pár hráčů je zraněno. Celkově jsem spokojený.

Do startu druhé poloviny sezony zbývají dva týdny. Napověděl vám turnaj něco vzhledem k extralize?

Byl to druhý týden přípravy. My jsme první týden po Vánocích strávili nabíráním fyzické kondice a síly, takže jsme házenou moc neřešili a šli do turnaje naostro. Proto jsem rád, jak k tomu kluci přistoupili. Ani herně to nebylo špatné.

Na turnaji se vám dařilo především v útoku, kromě zápasu s Karvinou jste vždy překonali třicetigólovou hranici.

Jsem moc rád, že jsme se dokázali takhle prosazovat. Samozřejmě v přípravných turnajích mančafty nebrání stejně jako v sezoně, ale naše produktivita mě potěšila.

Co vás do startu druhé poloviny ročníku ještě čeká?

My začínáme na Dukle Praha, což nebude vůbec jednoduché. Do toho zápasu nám zbývá čtrnáct dní, ty bychom chtěli strávit na palubovce hlavně se zaměřením na herní činnosti. A do startu chceme odehrát ještě dva přípravné zápasy.

Sledujete úspěchy českých házenkářů na probíhajícím mistrovství Evropy? Co jim říkáte?

Naši měli velice těžkou skupinu. Měli tam olympijské vítěze z Dánska, také nepříjemné Maďarsko a Španělsko, což jsou silné evropské týmy. Po tom prvním utkání přišla dvě vítězství. Myslím, že je to vzpruha pro celou českou házenou. Každý takový úspěch na mezinárodní scéně dostává naši házenou do povědomí, a to nejen tady v České republice, ale i v Evropě. Jsem z kluků v nároďáku šťastný a doufám, že se jim ještě někoho podaří porazit.