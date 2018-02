Výhru nad posledním týmem Jičín vydřel. A postup do play-off?

Domácí jičínská obrana, v níž chyběl jeden vyloučený hráč, už neměla síly na to, aby útočícího hráče soupeře alespoň trochu atakovala. Křídlo Nového Veselí si tak z pravé strany v klidu seběhlo téměř na prostředek hřišti do ideální střelecké pozice. Následná střela ale skončila na rukou skvěle chytajícího brankáře Jičína Filipa Veverky.

O chvíli později opět podobně jasná šance hostů, tentokrát z levého křídla, a Veverka znovu zachránil.

Díky jeho dvěma výborným zákrokům, které přidal k řadě dalších v tomto zápase, si Jičín v 58. minutě udržel těsný jednobrankový náskok 21:20.

V následné stejně dramatické koncovce ho navýšil, ale poté soupeř znovu snížil na 22:21. V závěrečných vteřinách pak zápas gradoval. Nejprve rozhodčí neuznali kvůli krátce předtím odpískané pasivitě gól domácím, poté v úplně poslední sekundě ani gól hostů, protože mu předcházelo střelcovo prorážení. Skóre tak zůstalo o jediný gól ve prospěch Jičína.

Už jen z tohoto stručného popisu posledních desítek vteřin je zřejmé, že Jičín neměl cestu k dvěma bodům vůbec jednoduchou. Přitom body právě z tohoto zápasu nutně potřeboval, aby v boji o postup do play-off neztratil. Proti sobě totiž měl poslední tým tabulky. „Nové Veselí ale ukázalo, že má silný kádr, za dva body jsem rád,“ oddechl si po vítězství Petr Mašát, trenér Jičína.

Jeho tým vstoupil do zápasu před zaplněnou halou velmi dobře. Prvnímu poločasu vládl, dobře bránil a v útoku neměl problémy překonat soupeřův obranný val. Výsledkem byl pětibrankový náskok (14:9). Ten se ale hned po přestávce začal drolit a za necelých osm minut z něho zůstal jediný (16:15). Na následné drama bylo zaděláno.

„Pět gólů v házené není nic, škoda, že to nebylo víc, mohli jsme mít o přestávce vyšší náskok,“ komentoval zlom v utkání Mašát.

Až do konce pak domácí vedli maximálně o dvě branky, naopak soupeř v 52. minutě poprvé a zároveň i naposledy vyrovnal (19:19). „Nefungovala nám aktivní obrana jako v první půli a nebyli jsme tak produktivní v útoku,“ vysvětloval kouč.

Jičínští se v útoku trápili, výrazně k tomu přispěl i hostující gólman Schams. Za domácím Veverkou nijak nezaostával, oba měli padesátiprocentní úspěšnost zákroků. „Chytali oba skvěle, my jsme naštěstí koncovku, možná i díky větší zkušenosti zvládli,“ potěšilo Mašáta. „Jsme zklamaní, že jsme nedosáhli na bod, ale pro nás je důležité naše herní zvednutí. Výkon v tomto zápase byl dobrý a v tvrdé práci musíme pokračovat, abychom se odpoutali ode dna tabulky,“ konstatoval trenér Nového Veselí Pavel Hladík.

Výhra posunula Jičín na šestou příčku tabulky, na deváté Brno, které je tak pět kol před koncem základní části na prvním nepostupovém místě do play-off, má náskok čtyři body. „Pro nás to byla po prohře v Hranicích tak trochu povinnost, škoda že jsme to tam nezvládli,“ uvedl jičínský trenér.

Jeho svěřenci mají za sebou tři zápasy s týmy, které jsou v tabulce pod nimi. Brno a Nové Veselí na domácím hřišti porazili, v Hranicích prohráli. Před sebou nyní v cestě do play-off mají posledních pět utkání, první v neděli dopoledne v Plzni. „Základ pro nás bude bodovat doma, pokud domácí zápasy zvládneme a přidáme ještě něco z venku, mohlo by to vyjít,“ vidí šance svého týmu jičínský kouč.