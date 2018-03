Play off se Jičínu nepřiblížilo: Celý zápas jsme jen dotahovali

Plán na to, že Jičínské do play off vynesou domácí výhry, dostal trhliny hned na začátku v zápase s Karvinou, předposledním právě v domácí hale.

Hosté už od začátku potvrzovali současnou výbornou formu, v Jičíně, kam přijeli se sérií pěti zápasů bez porážky, záhy vedli 6:2 a o něco později 11:6.

„Bohužel jsme na začátku zápasu neproměnili pár vyložených šancí a i ve zbytku zápasu podával soupeřův brankář velmi dobrý výkon. Kvůli těmto šancím ze začátku zápasu jsme museli celý zápas dotahovat,“ uvedl Aleš Babák, jeden z trenérů jičínského družstva.

Před přestávkou se domácím jejich snaha vyplatila, na začátku druhého se dostali spoupeři na dostřel, když snížili na rozdíl jediného gólu. „Nedokázali jsme dostat hráče Karviné do takového tlaku, aby udělali nějakou větší chybu. Když jsme už byli na dosah vyrovnání, tak nás srazily dolů technické chyby a zbrklá střelba. Karviná si vedení zkušeně pohlídala a zaslouženě vyhrála,“ sdělil jičínský trenér.

Jičín přes velkou snahu nakonec prohrál o čtyři branky 24:28. „Přesto si myslím, že proti týmu, který je v současné době jeden z nejlépe hrajících v České republice, jsme odehráli poměrně dobré utkání,“ řekl Babák. „Chtěl bych kluky pochválit, že nesložili zbraně. I když celý zápas prohrávali a bojovali až do konce,“ doplnil ho hlavní kouč Petr Mašát.

Dva body z Jičína jsou pro nás zlaté. Bojujeme o první čtyřku, kde je to velmi vyrovnané, takže každý bod se počítá. Rozhodně nás dnes podržel brankář, předvedl spoustu důležitých zákroků,“ konstatoval karvinský trenér Marek Michalisko.

Jičín před sebou má poslední tři zápasy základní části, k prvnímu se vypraví o víkendu do Lovosic, o týden později ho čeká patrně klíčové utkání, v němž se v domácí hale střetne s aktuálně osmým Frýdkem-Místkem, jenž dosud získal rovněž 17 bodů. Základní část Jičínští zakončí v Kopřivnici, které tři kola před koncem patří v extraligové tabulce 6. místo.