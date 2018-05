Prague Lions skončili dvanáctí v závodě parkurové série GCL v Hamburku

Dvanáctí byli Pražští lvi již po čtvrteční úvodní část této dvoukolové soutěže. Německý jezdec Holger Wulschner inkasoval s koněm BSC Cha Cha Cha jen jeden trestný bod za čas a Anna Kellnerová v sedle hřebce Giljandra van den Bosrand přidala 5 bodů za jednu chybu v kombinaci s menší časovou penalizací, jež ostatně potkala i mnoho dalších dvojic.

Rozestupy byly mezi jednotlivými celky před sobotním vyvrcholením ligového klání minimální a bylo jasné, že každé sebemenší zaváhání může znamenat výrazný propad ve výsledkové listině.

Sestava Pražských lvů se pro sobotu obměnila. Holgera Wulschnera nahradil Gerco Schröder s koněm Glock´s London a Anna Kellnerová si vzala tentokrát Calcourta Falklunda, s nímž do kolbiště vstupovala před jejím týmovým kolegou.

Už to vypadalo, že se jí podaří překonat všechny překážky bez penalizace, ale v závěru přišla dvě shození. První na úvodním skoku dvojkombinace (10A) a poté ještě na úplně poslední překážce kurzu s číslem 12. K osmi bodům přibyl ještě jeden za čas a na týmovém kontě svítilo před startem Gerca Schrödera číslo 15. Nizozemec Schröder opět dokázal, že se s rolí finišmana vypořádává velmi dobře a s Glock´s Londonem dojel s nulou na bodovém kontě. V konečných součtech zůstali Prague Lions dvanáctí a do žebříčku si připsali 10 bodů. Celkem jich mají 71, což aktuálně stačí na osmé místo průběžného pořadí.

Tři celky na páté až sedmé pozici mají 73 bodů. Pod pódiovými příčkami jsou Shanghai Swans se 77 body. Ti ovšem v Hamburku na pódiu nechyběli, neboť vybojovali bronzové medaile. Před nimi skončili v pátém závodu GCL jezdci Valkenswaard United, čímž stáhli náskok vedoucího celku London Knights na osmibodový rozdíl. Londýnští rytíři předvedli na hamburském kolbišti pátý nejlepší výsledek, ale jejich vedoucí pozice zatím ohrožena nebyla. Momentálně mají 109 bodů.

Prvenství v Hamburku patřilo týmu St. Tropez Pirates, za nějž startovali Němka Laura Klaphakeová a Belgičan Pieter Devos. Ten předvedl ve čtvrtek s Claire Z i v sobotu s Apartem precizní výkon, a i když Laura Klaphakeová v sobotu s Catch me if you can přece jenom jednou inkasovala, 4 trestné body jim na prvenství stačilo.

Tři další týmy sice měli také jenom jednu chybu, ale v jejich neprospěch hovořila větší či menší penalizace za čas, resp. součty časů z jednotlivých jízd. St Tropez Pirates se díky zisku 20 bodů katapultovali z průběžného 11. místa na 3. příčku po pěti závodech okruhu Global Champions.

Největší akce světové série v parkurovém skákání – Global Champions Prague PlayOffs 2018 – se uskuteční v Praze. Premiéra prestižní soutěže za účasti elitních jezdců a koní světa se uskuteční v O2 areně od 13. do 16. prosince letošního roku, jejím organizátorem je Czech Equestrian Team.

Další podrobnosti najdete na adrese www.gcglobalchampions.com a www.pragueplayoffs.com.