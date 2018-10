Jeseničtí futsalisté po letech poznávají domov

Až letos jim neklidné trmácení skončilo a ve zbrusu nové městské hale poznávají, jaké je to hrát před svými fanoušky. „Nádherný pocit, i hráči to tak vnímají a cítím od všech, že je to fajn,“ líčí trenér a předseda klubu Jiří Gnida.

V Jeseníku mají futsalisté mezi kolektivními sporty výsadní postavení, žádný jiný totiž klub nepůsobí na vyšší úrovni. O to víc je musí mrzet, že na jaře jako nováček nedokázali udržet nejvyšší soutěž. Vítat v nové hale dvanáctinásobné mistry z Chrudimi nebo pražské kluby Slavii či Spartu by bylo výjimečné. Zachránit se mezi elitou ale v kombinaci s dojížděním do Ostravy nebylo možné.

Návrat domů však rozehnal sestupové chmury. „Nějaké truchlení jsem nezaznamenal. Spíš máme obrovskou chuť se poprat a příští rok pak ukázat soupeřům v první lize, jaké to je, když hrajeme opravdu doma a nejezdíme k domácím zápasům do Ostravy. Ta chuť od všech je obrovská,“ cítí Gnida.

Do nové haly za 65 milionů korun se na zápasy vejde 385 diváků, s využitím mobilní tribuny ještě o stovku víc. Zájem fanoušků je podle očekávání velký, před sezonou klub prodával 120 permanentních vstupenek a v den prvního zápasu jich zbývalo v prodeji jen sedm.

Zaplněná tribuna pak v premiéře viděla výhru 6:3 nad Baníkem Ostrava, kterou hattrickem podtrhl Jan Vavrač. „Byl to těžký zápas hlavně z důvodu nervozity a taky velké motivace všech hráčů. Plno známých se bylo na nás kouknout a všichni se chtěli ukázat v nejlepším světle,“ prohlásil Vavrač pro eFutsal.cz.

Je znát, jak moc chce Gamaspol uspět. Houževnatý klub v odříznutém kraji země má hráče jen ty, které si vychová. K tomu se roky musel vyrovnávat s handicapem, přesto dokázal před loňským postupem do nejvyšší soutěže vyhrát východní skupinu druhé ligy třikrát v řadě. Letos to však bude mnohem těžší. „Konkurence je tedy obrovská, protože letos hraje naši skupinu pět týmů s prvoligovou historií. Přesto budeme chtít vyhrát, jiný cíl ani nemůžeme mít,“ hlásí Gnida.

Náročnost svého úkolu poznali už ve druhém kole v Hodoníně, kde s místním Tangem i díky kombinované sestavě prohráli 2:6. Chuť si spravili postupem v poháru, kde doma před 350 diváky porazili Baník Ostrava v šíleném zápase i podruhé. Po remíze 3:3 muselo rozhodnout až prodloužení a v něm vstřelil rozhodující gól na 8:7 David Macura ranou ze třiceti metrů jen vteřinu před koncem.

Pozitivně naladěn přivítal Gamaspol v pátek největšího favorita soutěže Nejzbach Vysoké Mýto, který spadl z nejvyšší soutěže administrativní cestou. Byla z toho bitva, kterou vyhráli domácí po hattricku Macury 4:3.

Je to však teprve začátek sezony, která má vrátit houževnatý klub zpět mezi elitu. „Před začátkem jsme chtěli vědět, jakou mají hráči chuť, a tak jsme se jich ptali, jestli jdeme postoupit do první ligy, nebo si jen tak zahrát či působit v nižší soutěži. A jednohlasně všichni chtějí vybojovat postup zpět,“ naznačuje velkou míru odhodlání Gnida.