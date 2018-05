Celým svým operovaným srdcem. Vyvrhel s jizvou stojí před životní šancí

Green v neděli proti Bostonu nastřílel 19 bodů, přidal osm doskoků a byl nejlepším pomocníkem LeBrona Jamese na úspěšné misi za prolomením palubovky Celtics.

„Dřel jsem jako blázen od devátého ledna 2012, abych se vrátil, a teď budu hrát o titul,“ neskrýval Green nadšení po postupové výhře 87:79 nad Celtics.

Kdysi byl čtvrtým ze „tří mušketýrů“, kteří měli společně zazářit v dresu Oklahoma City. S Kevinem Durantem, Russellem Westbrookem a Jamesem Hardenem. Čtyři přední volby v draftu NBA. Ale nepovedlo se, Thunder se rozpadli dřív než došli k úspěchu.

Green odpadl jako první, pak jeho kariéra uvadala. I kvůli 9. lednu 2012.

Mohl se stát jedním z lídrů Bostonu, jenže pak mu lékaři při rutinní prohlídce objevili aortální aneurysma. A on musel před šesti lety podstoupit otevřenou operaci srdce, po které mu zůstala nad hrudní kostí velká jizva.

Pětka draftu z roku 2007 pak musela vynechat celou sezonu. V pouhých 25 letech pochyboval, zda bude moci ve sportovní kariéře vůbec pokračovat.

„Opravdu jsem se bál o život, vůbec jsem nemyslel na sport. Postupně se vše zlepšovalo a já začal doufat v návrat k basketbalu. Moc si vážím toho, že teď budu moct hrát finále NBA,“ pokračoval Green.

V nedělním zápase dostal větší roli. V základní pětce musel zaskočit za druhého nejlepšího hráče svého týmu Kevina Lovea, který chyběl kvůli otřesu mozku. A obvykle kritizovaný Green se blýskl parádním výkonem.

„Tenhle kluk byl před pár lety na operaci srdce. Basketbal mu byl odebrán a hrozilo, že už si ho nikdy nezahraje. Teď to pro něj musí být jako třešnička na dortu,“ chválil spoluhráče LeBron James.

Třicetiletý Green toho má v kariéře za sebou vážně hodně. Kromě role skvělém týmu Oklahoma City jsou to hlavně čtyři sezony v Bostonu (včetně jedné, kdy rehabilitoval po operaci).

Následovaly štace v Memphisu, Los Angeles Clippers a v Orlandu. Všude byl jedním z nejlépe placených hráčů a byl kritizován za své nevyrovnané výkony. Stigma už bylo hodně silné. Kluby už o něj nestály. Příliš se mu zatím nedařilo ani v Clevelandu, kde hraje za minimální kontrakt, tenhle zápas však vynahradil spoustu předchozích nezdarů.

„Basketbalu jsem odevzdal všechno a teď mi to vrátil. Hrát sedmý zápas o finále NBA ve slavné hale v Bostonu, kde jsem strávil čtyři roky? Neskutečný zážitek. Strašně moc jsem chtěl vyhrát,“ pokračoval Green.

Borec s dvaatřicítkou na dresu je také členem možná nejkritizovanějšího účastníka finále v historii. Soupiska Cavaliers pro sezonu 2017/18 je všeobecně popisována jako skupina zoufalců, které musí neskutečný LeBron silou vůle protáhnout skrz celou sezonu. To se Greenovi pranic nelíbí.

„Takové řeči ignoruji, protože vím, čeho je náš tým schopen. Ať si každý říká o ostatních hráčích Clevelandu, co chce. Když prohrajeme, tak nemá LeBron žádné kvalitní spoluhráče. Pokud vyhrajeme, tak jsme to samozřejmě měli dokázat. My se snažíme zůstat pozitivní,“ tvrdí Green.

Jeff Green v sedmém zápase proti Bostonu:

Naštvání ho opustilo, když se k němu dostala stříbrná trofej pro vítěze Východní konference NBA. Na tváři se mu rozzářil úsměv, vytáhl telefon a s trofejí se vyfotil. Bál se, že něčeho takového se nikdy nedočká.

„Tohle pro mě není ani náhodou samozřejmost. Strašně si to užívám, ale když už jsme tak daleko, je třeba to dotáhnout,“ uzavírá odhodlaně.