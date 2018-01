Pětadvacáté místo? Povzbuzení, ale pořád je to jeden závod, říká Soukup

„Je to velké povzbuzení. Snad to vydrží a odteď už to půjde,“ věří.

Jaký to pro vás dneska byl závod?

Musím pochválit servisáky, protože lyže jsem měl perfektní, vážně to bylo úžasné. A dneska se mi jelo dobře, poprvé za letošní sezonu, takže super. Snažil jsem se si to hlídat a jsem rád i za tu střelbu.

Netrefil jste pouze jeden terč vestoje. Jak moc ta jedna rána mrzí?

Samozřejmě mrzí. Pocitově jsem si myslel, že jsem se trefil, takže to naštve. Ale jinak jsem s celkovým výsledkem spokojený, je to velké povzbuzení.

A nová motivace pro boj o olympijské hry, že?

Samozřejmě, o olympiádu mi jde. Budu se snažit makat tak, abych se na ni dostal a nejlépe na ni zase něco předvedl (Soukup je prvním českým olympijským medailistou v biatlonu – v Soči bral bronz ve sprintu).

Říkal jste, že jste se poprvé v sezoně cítil dobře. Jak moc to bylo ovlivněno tou vánoční pauzou, ve které jste měl čas trénovat?

To netuším. Ale nerad bych zase něco přehnaného říkal, protože jeden závod ještě nic nerozhoduje, když ty další budou špatné. Uvidíme, jakým směrem se to teď pohne, ale snad to vydrží a už mi to půjde.

V závěrečném kole to byl s dalšími závodníky kolem vás často souboj o desetiny. Vy jste přesto svou pozici držel.

Za to jsem rád. Po výjezdu ze střelnice jsem si říkal, že to snad do toho třicátého místa udržím a skončil jsem čtyřiadvacátý, za což jsem rád.

Za necelých 24 hodin vás čeká stíhací závod. S čím do něj vstoupíte?

Chci se udržet na 25. místě. Ale když se zlepším, bude to samozřejmě jedině dobře.