Rosol, nebo Pavlásek, dumal Navrátil. Rozhodly zkušenosti, vysvětloval

Nakonec šéf české lavičky ukázal na Lukáše Rosola, aktuálně 185. hráče světa. „Rozhodly hlavně zkušenosti,“ přiznal Navrátil.

Rosol od roku 2011 vždy naskočil minimálně do jednoho utkání Davis Cupu, nechyběl ani po boku Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka při triumfech v letech 2012 a 2013.

Přesto o pozici týmové dvojky 33letý tenista soupeřil s Adamem Pavláskem.

„Tréninky byly opravdu vyrovnané,“ komentoval Navrátil.



Kdy jste se definitivně rozhodl?

Až ve středu večer po trénincích. Oba kluci tu makali. Ač Adamovy výsledky nebyly v posledních týdnech ideální, tady se dokázal zlepšovat.

Los Davis Cupu Maďarsko vs. Česko

Ve výběru Maďarska naopak chybí oba nejlepší hráči Márton Fucsovics i zraněný Attila Balázs.

Hlavně Fucsovics je velká ztráta. To, že Balázs nemusí nastoupit, jsme věděli, už ve středu to psali v místních novinách. Takže to pro nás není až takové překvapení.



Představí se tedy mladíci - osmnáctiletý Piros a dvacetiletý Valkusz. I proto jste vsadil na Rosolovy zkušenosti?

Určitě. Ale na druhou stranu, maďarští kluci jsou mladí, hrají doma, mohou se ukázat. A hlavně proti Veselému a Rosolovi nemají co ztratit. Požene je domácí publikum, čekáme těžké zápasy.

Až na zdejším antukovém kurtu Jiří Veselý naplno trénoval. Opravdu je stoprocentně fit?

Sám řekl, že chce hrát. Je to náš první hráč (českou žebříčkovou jedničkou zůstává stále aktuálně 75. Tomáš Berdych, který ale ukončil reprezentační kariéru), z toho důvodu je důležité, že nastoupí. Cítí se na sto procent a to i přesto, že měsíc nehrál turnaj.