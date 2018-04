Memento tenisového kapitána Navrátila: Věřím, že teď to dorazíme

Dalších 12 fotografií v galerii Nehrající kapitán Jaroslav Navrátil (vlevo) a Adam Pavlásek během utkání Davis Cupu s Izraelem. | foto: ČTK

Aby se čeští tenisté dostali do baráže o postup do Světové skupiny Davis Cupu, musí zvládnout to, co je před rokem pohřbilo. I loni vedli v Nizozemsku v bitvě o setrvání mezi elitou po prvním dnu 2:0, nakonec ale smutnili.