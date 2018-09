Daviscupový kapitán Navrátil: Kluci předvádí maximum. Sáhli si na dno

Splnili cíl. Po loňském historicky druhém pádu do nižší divize pomýšleli čeští reprezentanti na okamžitý návrat mezi elitu. V Maďarsku se to Navrátilově partě povedlo.

Tedy do určité míry: Mezinárodní tenisová federace totiž schválila radikální změny formátu týmové soutěže. Češi si tak barážovým vítězstvím zajistili místo mezi dvanáctkou nasazených federací do únorové baráže.

V ní poté bude Veselý a spol. bojovat o vstupenku do listopadového týdenního finále, kam se sjede osmnáct týmů.

„Hráli jsme na vítězství. Kdybychom přijížděli s tím, že o nic nejde, bylo by to špatně,“ řekl Navrátil.



O čem ještě nehrající kapitán mluvil?

O protrápeném víkendu:

„Odehráli jsme velice těžké zápasy, přitom jsme byli velkými favority. První den nám uteklo utkání Jirky (Veselého), Lukáš (Rosol) ale po skvělém výkonu srovnal. Nakonec jsme v neděli nepříznivý stav otočili. Musím klukům poděkovat, sáhli si na dno.“

O zpackané čtyřhře:

„Ještě teď mě tahle ztráta mrzí. Myslel jsem si, že to bude nejjednodušší zápas, hráli jsme proti klukům, co nastupují na futurech (turnaje nižší kategorie), a vedli jsme 2:0 na sety...“

O výkonech Lukáše Rosola:

„V poslední době odehrál v Davis Cupu skvělá utkání. Tady navíc neprohrál ve dvouhře ani set. Nechal na dvorci duši. Věřím, že se může zpět vrátit do stovky žebříčku (aktuálně je Rosol na 184. místě).“

O týmové jedničce Jiřím Veselém:

„Nehrál US Open, aby se připravil na Davis Cup. To je neskutečné. Neměl to ale jednoduché: poslední měsíc ho trápilo tříslo. Nejdříve to bylo nahoru dolů, ale v neděli se do toho dostal.“

O talentovaných Maďarech:

„Myslím, že Piros (18) i Valkusz (20) jsou příslibem do budoucna. Proti nám doplatili na to, že nejsou zvyklí hrát na tři vítězné sety. Jednoho později braly křeče, druhého zase záda. Pokud ale budou dál sbírat zkušenosti, může se Maďarsko v nejbližších letech objevit mezi elitou.“

O pokračování v roli kapitána:

„Neměl jsem čas o tom vůbec přemýšlet. Samozřejmě, že chci pokračovat. Nemám důvod nepokračovat. Tohle je skvělý kolektiv.“

Peníze a Davis Cup Od roku 2019 se hráčům Davis Cupu výrazně zvýší prize money. Za postup na závěrečný turnaj vyinkasují hráči 600 tisíc amerických dolarů. Polovina poté připadně samotné federaci. „Myslím, že když jsme vyhráli Davis Cup, dostali jsme na celý tým 580 tisíc dolarů,“ vzpomínal Navrátil.

Novinka souvisí s novým formátem a dohodou ITF s investiční skupinou fotbalisty Gerarda Piquého, jenž tenistům slíbil během 25 let štědrou dotaci tří miliard korun.

O současné generaci:

„Není to růžové období. Byli jsme zvyklí na jiné mety: dvě vítězství, semifinále. Tehdy jsme měli dva super hráče (Berdycha, Štěpánka). Současná parta dělá, co může, předvádí své maximum.“

O novém formátu Davis Cupu:

„Je velmi důležité, že budeme v kvalifikaci nasazení. Doufám v přijatelného soupeře, se kterým si zahrajeme doma, protože tolik příležitostí pro fanoušky vidět nás v Česku asi už nebude. Prize money bude vyšší, což bude pro plno hráčů lákavé. Musíme ale počkat, jak to celé bude vypadat.“