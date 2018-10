Bridgeura nemá cenu brzdit, říká žokej Myška před Velkou pardubickou

Nebyly to jen rutinní každodenní péče a trénink, které Jaroslav Myška valachu Bridgeurovi, svému parťáku pro nedělní Velkou pardubickou, před dostihem věnoval. Žokej z Valů u Přelouče si nyní dal zvlášť záležet, aby sedmiletého ryzáka poctivě okoval. Při posledním společném startu, v zářijové čtvrté kvalifikaci, totiž Bridgeurovi poblíž Kamenné zdi ulétla podkova.

„Má plochá kopyta a bez podkov mu to nedělá dobře. Kdybych to tehdy věděl, možná bych ho v dostihu zastavil. Teď jsem to snad udělal pořádně a žádný podobný problém při Velké nenastane,“ říká 35letý jezdec, jenž by s valachem rád navázal na loňské sedmé místo.

Jezdíte už v sobotních dostizích, máte tam valachy Tastea Of Rock a Lodgiana Whistle. Je to dobrá průprava, abyste se před nedělí správně naladil?

Dá se to brát jako rozehřívací kolo, které člověka navnadí, ano. Není to špatné - opadne i nervozita, vžiju se do toho.

Bridgeur je před Velkou v dobré pohodě?

Je, ale jsme nohama na zemi. Ať to je, jak chce, nemáme ve stáji koně, který by měl při Velké aspirovat na ty nejvyšší příčky. Sice dobře skáče a umí tempo, ale během roku nám šlo hlavně o to, posílit mu svaly, aby běžel v dostatečné síle co nejdál. Když je utopený v koních, trochu to vzdává a přestává bojovat. Uvidíme, jak to bude vypadat. Jdeme tam s tím, že se může povést něco pěkného.

Snad Vandual celý dostih zvládne, přeje si trenérka Mohla rozšířit trojici dostihových trenérů, kteří do vrcholu českého turfu, nedělní 128. Velké pardubické, vyšlou víc než jednoho koně. Haně Kabelkové z Vápenného Podola na Chrudimsku však nakonec zbyl pouze 10letý ryzák Vandual. Sedmiletý Talent, rovněž ryzák, jenž pro ni v květnu vyhrál první kvalifikaci a jevil se být ve fantastické formě, nestihl včas doléčit zraněné kopyto. „Mrzí mě to nesmírně,“ přiznává Kabelková. „Talent je velmi dobrý kůň a v té kvalifikaci dokázal porazit opravdu skvělou konkurenci, ukázal se. Je to smutné pro celou naši rodinu, pro manžela, který je chovatel. Ale doufám, že se to v budoucnu obrátí v dobré,“ říká trenérka. Co lze tedy čekat od Vanduala, jejž v závodě osedlá Slovák Lukáš Matuský? „Abych pravdu řekla, mám trochu obavy, zda tu distanc ‚prostojí‘, bavila jsem se o tom i s majitelem. Ale snad jo. Je to dobrý skokan a chytrý kůň, jen se mu nesmí moc povolit. Když si s ním sáhneme na peníze, budu moc šťastná. S tou formou, co má, to není nereálné,“ konstatuje Kabelková, která zároveň doufá, že se její další svěřenec, 7letý hnědák Turdus, popere o triumf v Ceně Vltavy.

Na startu až na jednu výjimku nebudou zahraniční koně. Tím se vaše šance umístit se opět na dotované pozici zvyšuje, ne?

Na to samozřejmě pomýšlíme, bez toho by nemělo cenu koně do Velké ani hlásit. Nějakou pěknou dotaci bychom urvat chtěli.

Předpokládám, že s koněm máte opět v plánu vyrazit dopředu hned zkraje a vodit pole.

Asi jo, oni s tím nejspíš všichni počítají. Bridgeurovi vyjdu maximálně vstříc, nechám ho. Ostatní se tomu musejí přizpůsobit; když bude však chtít někdo jít před nás, hnát se za ním nebudu. Ale vyčkávat nemá význam. Párkrát jsme to zkusili a k ničemu to nebylo.

Delší dobu nepršelo. Bude to tedy tempaři typu vašeho Bridgeura sedět?

Nemělo by mu to vadit, přizpůsobí se, je odevzdaný ke všemu. Po loňské Velké byl asi za dva dny úplně fit, ale od ledna ho sužovaly problémy se zuby, kvůli trhání zadních stoliček u specialisty ve Vídni byl měsíc mimo. Trvalo to, než se sebral. Hodně ho to omezilo, ale teď už je naštěstí všechno v pořádku.

Bookmakeři favorizují Váňovy koně: obhájce No Time To Lose s náhradním žokejem Josefem Váňou mladším a Ange Guardiana s Jiřím Kouskem. Kdo by je podle vás mohl potrápit?

Napadá mě Hegnus (Marek Stromský). Má kvality a při posledním dostihu ukázal i bojovnost. Ten by mohl skončit i před Váňovci.

Co Tzigane du Berlais s Janem Faltejskem?

Honza ho určitě skřípne, aby se vydal, ale na vítězství by to podle mě být nemělo, v dostizích téhle úrovně toho nemá tolik naběháno. Vyhrát nicméně může, i když já osobně favorizuju Ange Guardiana. Má formu a je patřičně natěšený.

Takže si myslíte, že nucená výměna Váni mladšího za zraněného Jana Kratochvíla přece jen bude znát? Oba jsou to špičkoví jezdci...

Pepča je dobrý žokej, jenže tady už to opomíjí, jezdí v Itálii a ve Francii. Nevidím na něm tu rvavost, že by to chtěl tak jako Honza, který je hodně ambiciózní. Ten má něco do sebe; sice není extra stylový jezdec, ale koně na něj výborně reagují a dosahují pod ním velkých výsledků. Pepík už se zabývá i manažerskou prací, má jiné starosti. Je to jiné, než když jste stoprocentní žokej. Znám to - jezdím už jenom svoje koně, a pak do toho jdete s jinou hlavou.

Kromě Velké o víkendu objevíte ještě v pěti dostizích. S jakými výsledky byste byl spokojený?

Až na Tastea Of Rock, který je teprve čtyřletý a nemá zkušenosti, bychom se všemi koňmi v rámcových dostizích měli mít šanci na dobrá umístění. Lodgian Whistle letos závodil jen ve Francii, ale na českého odchovance se tam adaptoval velmi dobře. Apple’s Kamikaze jsem ve Francii viděl vyhrát dostih, v dalších dvou však byl utrápený, čehož jsem využil a koupil ho. Potenciál má, je to kůň do budoucna, je otázka času, kdy o sobě dá vědět. Evžen je fit, mohl by bojovat o vítězství. A Chrystal Cross běží Poplera. Na jaře jsme spolu vyhráli Cenu Válečníka, teď byl čtvrtý v další prověrce. Letos skočil do „jedničkových“ dostihů, mezi špičkou se rozkoukává.