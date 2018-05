Kulhavý vypráví: o experimentech, nových hvězdách i návratu Cinka

Jak moc se posunula vaše výkonnost za ty dva měsíce od posledního závodu Světového poháru?

Snad se posunula dobrým směrem. V Africe jsem se tehdy cítil hodně špatně. Nebyl jsem úplně svěží, měl jsem zdravotní komplikace, které mě až po svěťáku pustily. Až tehdy jsem se začal cítit normálně a nebyl jsem celý den unavený. Od té doby jsem jel pár závodů cross country tady v Čechách třeba i s Ondrou Cinkem, vyhrál jsem dva závody Českého poháru, ale svěťák je jiný závod. Vlastně moc nevím, do čeho jdu, přestože tréninky i čísla vypadají dobře. Může se stát, že kdo vypadal skvěle tehdy v Africe, teď už na tom tak dobře být nemusí, a naopak. Začíná se nanovo.

V Africe tehdy vyhrál váš týmový kolega Novozélanďan Samuel Gaze, který porazil i Nina Schurtera. Jak na tom bude on?

Moc informací o něm nemám, protože odjel domů na Zéland, kde jel nějaké závody, ale v Evropě se neukázal, takže to bude velký otazník. Bylo velké překvapení, že Schurtera porazil, vždyť to bylo snad po šesti letech, co vyhrál závod Světového poháru někdo jiný než Schurter, já nebo Julian Absalon. Uvidíme, jak se mu povede hlavní část sezony.

Jaroslav Kulhavý na nejvyšším stupínku po úvodním závodu seriálu Kolo pro život. V závodě Trans Brdy skončil druhý Matouš Ulman (vlevo), třetí byl Filip Rydval.

Sám jste zmínil Juliana Absalona. Dvojnásobný olympijský šampion a pětinásobný mistr světa ukončil kariéru před dvěma dny trochu netradičně skrz francouzský deník L´Equipe. Bylo to pro vás nečekané?

Trochu jo. Myslel jsem si, že když skončí, tak skončí po sezoně, nebo aspoň ohlásí nějaký svůj poslední závod. Tenhle konec přes internet je takový zvláštní. Všichni jsme věděli, že ho trápí alergie, ale všichni asi čekali, že se rozloučí na nějakém závodu na podzim. Určitě je to škoda.

Na alergii údajně doplatil v desáté etapě Gira d´Italia i průběžně druhý Esteban Chaves, když ztratil 25 minut. Co vy? Máte s alergií taky problémy?

Moc ne, občas cítím pyly, trávy, mám ucpaný nos, ale jiným způsobem mě to nelimituje. Měl jsem svoje problémy s dýcháním, ale je to bylo spíš od nějakého zranění. Každopádně když se bavím s dalšími cyklisty, vím, že s tím problémy mají.

Za týden v Novém Městě Hned po německém Albstadtu zavítá Světový pohár horských kol do Nového Města na Moravě. Zde se v pátek pojede nová disciplína short track, do které zasáhne 16 nejlepších závodníků ze Světového poháru + dalších 24 z žebříčku UCI. Prvních šestnáct poté bude startovat v prvních dvou řadách v nedělním cross country.

„Bude to velká motivace pro všechny kvůli nedělnímu závodu. I proto by se na start měli postavit všichni z elitní čtyřicítky,“ říká předseda organizačního výboru Petr Vaněk. V sobotu budou následovat závody mužů i žen do třiadvaceti let, v neděli pak hlavní disciplína - olympijský závod cross country. „Vstupné je v pátek i v sobotu zdarma, na neděli ještě vstupenky jsou. Očekáváme, že dorazí kolem 15 až 17 tisíc diváků,“ říká Vaněk. Na trati se aktuálně dodělávají závěrečné úpravy, které by měly vést k zatraktivnění závodu. Organizátoři zkrátili některé výjezdy, aby závodní pole udrželi co nejvíc pohromadě. „Délka okruhu se tak zkrátila přibližně o minutu a půl, proto se pojede o jedno kolo navíc. I to je další zatraktivnění pro fanoušky, protože závodníky uvidí víckrát,“ podotýká šéf organizátorů. Na pátek je připravený tradiční noční závod a také autogramiáda nejlepších závodníků. V sobotu zase závod pro veřejnost se spoustou překážek a také tradiční 54kilometrový maraton.

V neděli vás v německém Albstadtu čeká druhý závod Světového poháru. Ještě předtím v pátek však nová disciplína v seriálu - short track, která může značně ovlivnit postavení na startu v neděli. Jak jste se na ni připravoval?

Musel jsem trochu upravit program. V pátek totiž 90 procent lidí mívá volný den, takže se to muselo trochu překopat. Místo volna teď budeme relativně intenzivně půl hodiny závodit. Uvidíme, jak ty první závody dopadnou, jak moc rychlé to bude a kdo se tomu bude věnovat, nebo naopak riskne start ze třetí řady. Byli bychom rádi, kdyby se to postupně zařadilo na olympiádu.

Jaký cíl si vy sám v Albstadtu dáváte?

Chtěl bych se ideálně trochu posunout v žebříčku. Kdybych nejel páteční short track, vyšla by na mě v neděli na startu nějaká třetí řada. Proto je pro mě důležité být v pátek mezi nejlepší šestnáctkou, nejlépe devítkou, abych se pro neděli posunul do první startovní řady. Ale uvidíme, určitě nebudu chtít riskovat jen proto, abych vyhrál short track. Pořád je pro mě prioritou nedělní závod. A s tím překopaným programem to bude taky trochu testovací víkend.

Mluvil jste o tom, že dřív měla většina závodníků v pátek volný den. Kdy ho máte nyní, když vám do něj UCI zařadila short track?

Ono se to celé trochu přelilo. Místo čtvrtku, který býval určen pro takový rychlý trénink, jsem nyní nechal jenom středu. Čtvrtek pro mě teď bude volnější, a i sobotu pojmu trochu volněji, než bývalo zvykem, abych pošetřil energii. Musím to nějak zkonfigurovat podle svých pocitů, abych nastavil model do dalších závodů a let.

Takže to z vaší strany bude takové trochu experimentování.

Asi jo. Už jsem si to tréninkově zkoušel tady v Česku během Českých pohárů, teď půjde jen o to vyladit to. Dva tři závody by na to měly stačit.

Probíráte novou disciplínu v kalendáři Světového poháru mezi závodníky?

Spíš jen v rámci týmu, jinak jsme to moc neřešili. Ona probíhá diskuze mezi jednotlivými týmy a UCI co se týče bodování, zařazování do Světového poháru a podobně. Je důležité, aby short tracku dala UCI nějakou prioritu, body, pravidla. Když se podle něj bude v neděli nasazovat na start, bude i pro nás důležité ho jet. Zároveň tím, jak to bude rychlá, půlhodinová disciplína, můžou vznikat nové hvězdy, všechno nebude vyhrávat Schurter.

Myslíte si, že se z short tracku může stát disciplína, která bude zajímat nejenom závodníky, ale také fanoušky?

Tatím to nikdo nejel, takže těžko říct. V tuhle chvíli je to asi spíš o tom to zkusit. Všichni do toho půjdou s tím, aby měli v neděli co nejlepší startovní pozici. Ale když se to zasadí do programu, lidi si na to zvyknou, může to být v budoucnu zajímavé.

Očekává se, že to bude o dost vyrovnanější podívaná než v klasickém cross country. Mnohdy bude nejspíš rozhodovat spurt několika závodníků v závěru. Už jste ho trénoval?

(Zasměje se) Netrénoval, tohle člověk úplně nenatrénuje. Bude to určitě rychlé, mezi třemi čtyřmi lidmi se asi bude bojovat o vítězství, ale do cíle asi nepřijede deset lidí pohromadě. Všichni se určitě zezadu budou chtít posunout dopředu kvůli pozici v neděli, takže to možná bude trochu nebezpečné a budeme se loktovat. Pro diváky to každopádně bude atraktivní.

Po roční pauze se zase ve Světovém poháru budete potkávat s Ondřejem Cinkem. Je to i pro vás povzbuzení?

Mohlo by to být dobrý. Uvidíme, jak na tom Ondra bude, protože musí startovat ze zadních pozic. Pro něj je to momentálně o tom sbírat co nejvíc bodů, aby se posouval do elitní čtyřicítky a mohl se účastnit právě i short tracků. Podobně jako on je na tom i Honza Škarnitzl, takže je fajn, že jsme tam zase tři. I kvůli rankingu na olympijské hry do Tokia.

O týden později vás čeká nejoblíbenější Světový pohár v Novém Městě na Moravě, kde pořadatelé zkrátili většinu výjezdů. Pomůže vám to?

Mně to pomůže určitě. Už jsem to klukům říkal dva tři roky zpátky. Ty výjezdy… Ne že bych v nich ztrácel, nějak jsem je vždycky vyjel, ale vím, že v Lenzerheide, nebo i jinde, kde je víc techniky a méně prudkých a dlouhých výjezdů, mi to sedí víc. Proto jsem rád, a i pro diváky to bude atraktivnější, protože vepředu pojede víc lidí. Je to správná cesta.