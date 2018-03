Kulhavý před sezonou: Chci ještě jednou duhový dres mistra světa

Na Kypru jste absolvoval tradiční Sunshine Cup, vyhrál jste etapu, celkově skončil pátý. Spokojenost?

Byly to takové ty první závody, kdy se s nimi ještě prolíná příprava. Já tam byl už asi podesáté, navíc mě trochu trápily zdravotní komplikace. Ale snad to nebude nic vážného, v pondělí už se chystám do Jižní Afriky, kde startuje Světový pohár, na který navazuje etapák Cape Epic - taková malá Tour de France na kolech. To je můj první cíl, rád bych tam uspěl.

Říkáte, že vás trápily zdravotní komplikace, o co šlo?

Jsem trochu pozadu v tréninku. Ten problém začal už před třemi týdny na Kanárech, ze kterých jsme se všichni vrátili tak napůl nemocní. Já sice dokázal i tak trénovat, ale nebylo to stoprocentní. Ty největší intenzity, které jsou potřeba před závodem, mi momentálně chybí. Jsem z toho trochu rozladěný, ale snad to nebude nic chronického.

Je tréninkové manko velké?

To zase ne. Ten základ, který potřebuju, se tvoří celou zimu a ten jsem odvedl. Spíš mi chybí ta závěrečná intenzita. Každopádně Cape Epic je hodně o vytrvalosti a tu mám dobrou. Po něm jsou navíc dva měsíce volno před dalším závodem Světového poháru, takže prostor ke zlepšení tam je.

Na Cape Epic jste doposud vždycky jel ve dvojici s Christopherem Sauserem, který loni ukončil kariéru. Poprvé tak pojedete s novým partnerem.

I proto nevím, co můžu čekat. Ale snad bychom se mohli pokusit bojovat o umístění mezi nejlepšími třemi, možná i o vítězství. Pojedu s americkým týmovým kolegou Howardem Grottsem, který dřív jezdil i cross country, ale pak se stáhl. Teď žije v Coloradu a trénuje v dvou a půl tisících metrech a výšce a je skvěle připravený. Možná i proto, že měl trochu strach, aby se mnou netrpěl, tak se nachystal vážně dobře.

Konkurence bude tradičně vysoká, znovu přijede i obhájce Nino Schurter.

Mohli bychom to vzít jako takovou odvetu za loňský rok, ale bude to náročné. Přijedou lidi z cross country, maratonu, sejde se tam možná nejsilnější startovní pole v historii. Kristián Hynek s úřadujícím mistrem světa v maratonu Albanem Lakatou.

Kromě soupeřů se budete muset popasovat i s náročnými podmínkami.

Ty opravdu nejsou jednoduché. Na startu může být hrozná zima a v cíli zase třeba třicet, čtyřicet stupňů. Je to náročné na hlavu, ale už s tím mám zkušenosti. Navíc Cape Epic má své jedinečné kouzlo. Během závodu máte občas čas podívat se kolem sebe a vidět slona, nosorožce... Je to něco krásného a taky úplně jiného, než když se jezdí pořád dokola na jednom okruhu. Tohle je hezčí a je to mnohem větší cyklistika.

Co vaše další vyhlídky před startem sezony?

Stejné jako vždycky. Evropské Světové poháry, samozřejmě Nové Město na Moravě, kam se hodně těším a kde se lidé už naučili chodit. Pak nějaká Kola pro život, Pražské schody, kam se chystá velká konkurence, a mistrovství světa v Lenzerheide. To je můj největší cíl. Na té trati se mi daří, dokázal jsem tam v roce 2015 vyhrát. Loni jsem celý závod sjížděl Nina (Schurtera), taky to vypadalo dobře. Letos bych chtěl zlomit ta druhá místo, chtěl bych se pokusit zase vyhrát titul.

S motivací očividně problém nemáte.

Momentálně ne, horská kola jsou můj životní styl. Baví mě jezdit na něm, baví mě závodit. Potkávám super partu lidí, komunitu, na kterou jsem zvyklý.

Umíte si vlastně představit svůj život bez kola?

Už mě to napadlo. Chvíli po olympiádě v Riu jsem hledal důvody, proč závodit, ale to byly jen chvilkové záchvěvy. Na olympiádě v Tokiu to možná bude můj poslední závod, ale na kole budu jezdit pořád. Byť ne na takové úrovni.

K horským kolům se po sezoně na silnici vrací Ondřej Cink. Co na to říkáte?

Je to super pro všechny. Potřebujeme body do žebříčku, navíc se zvýší konkurence. Pro všechny kluky to bude motivace, přijde další soupeř, který zvedne úroveň, a i pro české fanoušky je to dobře.

Myslíte, že se hned vrátí do světové špičky?

Vrátí. Třeba ve výšce vždycky dokázal zajet, takže v Lenzerheide, v Andoře, to budou závody, kde dokáže jet o bednu. Určitě to bude chtít potvrdit i na dalších závodech a myslím, že na to má. Tvrdě pracuje, maká na sobě. Uvidíme, co mu ta silnice sebrala, na začátku taky bude bojovat se startovní pozicí, ale tu ztrátu může smazat hned v prvním závodu. Připravený bude dobře a je jen otázkou času, než se zase prosadí.