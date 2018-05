Kulhavý o rivalitě se Schurterem: Po mistráku vždycky dáme pivko

„Bojoval jsem o pódium, o páté místo. Ale bohužel, spadl mi řetěz. A než jsem ho nandal, ztratil jsem asi čtyři pozice,“ popsal Kulhavý své trable. „Každopádně byla z toho desítka. A ta se počítá.“

Takže jste spokojený?

Částečně. Myslím, že to mohlo být horší, ale samozřejmě i lepší. Jedna věc byla výkonnost, nebo forma. Nohy, které nebyly úplně tak dobré, jako se už letos ukázaly. I co mi naměřil počítač, tak to byl o nějakých 30-40 wattů nižší průměr, než obvykle na závodech mívám. Takže to byla asi jedna věc. A druhá věc, co mě mrzí, byl ten závěr.

Pokazilo vám to vnímání závodu?

Myslím, že za těch okolností to nebylo špatné. Samozřejmě, myslel jsem trochu výš, zvlášť na domácí trati. Podařilo se mi tady už dvakrát vyhrát, dvakrát jsem byl druhý. A jezdit na té špičce je něco jiného.

Jak hodnotíte letošní soutěžní novinku: páteční short track?

Je to novinka, které se snažím přizpůsobit. V pátek už to bylo lepší než první závod v Albstadtu. Myslím, že je super, že lidé vidí závodníky dvakrát. Je to zase něco nového, dostanou šanci jiní závodníci. Takže určitě to byl dobrý nápad.

Celý víkend se hodně prášilo. Byly ty podmínky hodně těžké?

Řekl bych, že ani ne. Prachu tam trošku bylo, ale jsou horší závody, co se prachu týče. Bylo to celkem ideální. Já jsem rád, že počasí vydrželo, celý týden a o víkendu bylo hezky, dalo se trénovat. Nebylo to uklouzané. Opak minulého svěťáku v Albstadtu, kde bylo fakt šílené bláto. I při trénincích. De facto to byly až neregulérní podmínky. Fakt extrém.

S Novým Městem se automaticky spojuje výborná atmosféra. Nové superlativy při jejím hodnocení se už asi vymýšlejí těžko.

Myslím, že to bylo zase úžasné. Diváci se do Vysočina Areny naučili chodit, jak na biatlon, tak na biky. A jsou perfektní. Atmosféra je tady fakt úžasná, užívám si ji. Člověku při výjezdech vždycky hučí v hlavě, jaký je u trati řev. Prostě ho to žene dopředu. Nejde zvolnit, jet pomalu. Člověka to žene, aby si sáhl na totální zbytky sil. A dal do toho všechno.

V týdnu je na programu další domácí závod, Pražské schody. Budete na něm startovat? A co vás do té doby čeká?

Startovat určitě budu. Bude to samozřejmě náročné, dnes to byl těžký závod asi pro všechny. Teď se všichni přesuneme do Prahy. A hned v úterý je závod. Takže to bude hodně náročné.

Máte nějaké ambice co se týče umístění?

Uvidíme, jak to bude vypadat. Komu to sedne a nesedne. Jak se bude závodit. Samozřejmě tam přijedou odpočatí závodníci, kteří zde třeba nezávodili. Zkusí se na to připravit a trošku nás zaskočit. Ale myslím, že Pražské schody jsou hlavně o fanoušcích. Je to exhibice. Lidem nejde až tolik o výsledek, ale o tu show.

Pražské schody tradičně bývaly před svěťákem v Novém Městě. Je posunutí termínu za něj zásadní změnou?

Myslím, že je to super. Podařilo se tím získat více hvězd, závodníků. Přece jen, před svěťákem nikdo nechce riskovat, že se zraní na nějaké exhibici. Teď je ve svěťáku měsíc pauza. Závodníci si to užijí, budou si moct večer zajít na pivo. A trošku předělit sezonu do druhé půlky. Tohle datum je ideální, po svěťácích je to lepší než před nimi.

Můžete klukům v Praze pomoct jako průvodce? Nasměrovat je do správné hospůdky?

Samozřejmě, do baru jsem jim dělal průvodce vždycky, když jsme šli (směje se). Tam se projevila moje silná stránka. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Samozřejmě, jestli se domluvíme, s klukama někam vyrazíme. Hlavně ze zahraničí. Trošku jim ukážeme Prahu a atmosféru.

Je to asi něco jiného než kluky potkat jen při tréninku nebo při závodě?

Určitě ano. Většinou šance dát si pivo a pokecat je až po mistrovství světa. Což je úplně na konci sezony. Ale v sezoně to de facto možné není, po závodech všichni jedou domů připravovat se na další starty. Ale Pražské schody jsou v týdnu, je to takové uvolněné, navíc po svěťácích. Třeba nějaký prostor zajít na pivko bude.

Je někdo ze zahraničních jezdců, na koho se těšíte?

Ani nevím, jaký mají program, uvidíme. Určitě Nino Schurter je na Pražských schodech poprvé, Van der Poel taky. To samé kluci od nás z týmu. Uděláme asi plán až po závodě, jak kdo kdy bude odjíždět. Ještě jsem na to nemyslel. Přece jen, přemýšlel jsem hlavně o dnešku.

Nino je v Novém Městě takový suverén, ze sedmi závodů tu vyhrál šest, poslední tři v řadě. Jaký je jako parťák mimo trať?

Myslím, že mimozávodně je úplně v pohodě. Dá se s ním normálně bavit. Je v klidu, vždycky si po mistrovství světa dáme pivko a pokecáme. Takže myslím si, že všichni jsou tak nějak na pohodu, nikdo není sám. Jsou skupiny lidí, které se spolu baví víc než s jinými. Ale je to dáno spíš národností.

Český biker Jaroslav Kulhavý v závodě v Novém Městě na Moravě.

Vaše rivalita je tady dělaná spíš v médiích? Vypjaté souboje Schurter vs. Kulhavý nejen na trati ve Vysočina Areně.

Asi tak. Patří k tomu také nějaká mediální prohlášení. A noviny si z toho vždycky udělají senzaci, trošku to popíchnou. Samozřejmě, vždycky to platí. A vždy ty souboje takhle vypjaté jsou.

Letos je mistrovství světa ve Švýcarsku. Budete chtít Nina na domácí trati porazit a vrátit mu porážku ze světového šampionátu v Novém Městě v roce 2016?

Určitě, v plánu to bude. Loni jsem za ním byl druhý, kdy jsem ho celý závod sjížděl z nějakého pětadvacátého místa. Nakonec nás dělily tři vteřiny. Trať v Lenzerheide mi relativně hodně sedí. Letos to pro mě je asi největší cíl, na který se budu připravovat. Kdybych si letos mohl vybrat jeden závod, kde bych měl vyhrát, tak by to určitě bylo v Lenzerheide. Uvidíme. Je to pořád ještě daleko.