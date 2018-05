Budu útočit na první místo, slibuje Kulhavý před závodem v Novém Městě

Přehled vítězů nejprestižnější kategorie Muži Elite při Světových pohárech horských kol cross country v Novém Městě na Moravě se může zdát poněkud chudý. Čtyři z dosavadních šesti závodů ovládl Švýcar Nino Schurter (2012, 2013, 2014, 2017), zbylé dva Čech Jaroslav Kulhavý (2011, 2015). Nikoho jiného poslední dva olympijští vítězové (Kulhavý 2012 v Londýně, Schurter 2016 v Riu) ve Vysočina Areně na první příčku nepustili.

Program SP horských kol cross country v Novém Městě PÁTEK - 25.5.

Short track – ženy Elite 18.00

Short track – muži Elite 18.45 SOBOTA 26.5.

Cross country – ženy U23 14.00

Cross country – muži U23 16.00 NEDĚLĚ 27. 5.

Cross country – ženy Elite 11.20

Cross country – muži Elite 14.35

„Těžko říct, proč se nám dvěma v Novém Městě zatím dařilo nejvíce. Určitě to bude tím, že jsme na tyhle příčky výkonnostně vždycky patřili. Nino vyhrává poslední roky většinu Světových pohárů a já jsem se mu to občas snažil překazit,“ usmívá se Kulhavý. „Uvidíme, jestli se letos najde někdo další.“

Nedávno ukončil kariéru výborný biker Julien Absalon. Jak moc vám bude jako soupeř chybět?

Julien už před časem prohlašoval, že toho nechá mnohem dřív. Teď sice skončil trochu nárazově, ale poslední rok a půl se mu výsledkově stejně moc nedařilo. Trápila ho alergie, takže už ve špičce nebyl stabilně. Asi už tomu ani nedával tolik, co bylo potřeba. Teď se právě kvůli komplikacím s alergií, která mu nabourávala přípravu, rozhodl skončit. Je to samozřejmě škoda, ale nemyslím si, že by se ještě nějak vrátil do hry, myslím tak, že by vyhrával všechny závody.

Každopádně jeden z favoritů ubyl. Kdo by naopak v Novém Městě letos mohl zaútočit na první místo?

Zatím je to hodně vyrovnané, je spousta dobrých Francouzů a Švýcarů. Skvěle jel Maxime Marotte, v Albstadtu Stéphane Tempier. Třeba zrovna oni by Ninovi mohli zatopit. Ale tady bude trať o něčem jiném, může vyskočit zase jiný závodník z top desítky, patnáctky. Je fakt těžké odhadovat, kdo to může být.

A co vy?

Budu se o to pokoušet. Tak, jak jsem se tady o to pokoušel při mistrovství světa. Sice marně, bylo z toho druhé místo, ale zkusím Nina potrápit i letos. (usmívá se)

Jak vlastně hodnotíte dosavadní sezonu Světového poháru z vašeho pohledu? Výsledkově to asi zatím není žádná sláva...

Původně pro mě cross country sezona měla začít Albstadtem, jenže v Jižní Africe jsem zvolil za prioritu Cape Apic, protože kombinace se svěťákem nebyla úplně ideální. Tak, aby se člověk připravil na obě akce. Takže jsem dal přednost Cape Apic, které mi vyšlo (společně s Američanem Howardem Grottsem zvítězili – pozn. red.), ale s Albstadtem samozřejmě nemůžu být spokojený. Ani jsem si tam nezazávodil, jakékoliv pocity ze závodu proto chybí. Ani žádný tréninkový potenciál před Novým Městem to nesplnilo. Doufám, že teď to bude mnohem lepší. Konečně si zazávodím, otestuju formu. Právě k Novému Městu jsem přípravu směřoval.

Vraťme se k Albstadtu, ve kterém jste skončil brzy po začátku. Co se stalo? Došlo na nějaký pád?

Pád to úplně nebyl, ale zasekl jsem se už na cílové rovince, kde se to trochu pomuchlalo. Závodníci tam šli do sebe, skoro jsme museli zastavit. A tam jsem ze třetí startovní řady, z dvacátého místa, rázem ztratil dalších dvacet míst. Jestli jsem byl v nějakém šoku nebo naštvaný, nevím. Každopádně jsem se nevrátil na pozice, kam bych potřeboval. A do toho jsem na konci okruhu něco nabral do řetězu, ohnul jsem ho. To pro mě byla de facto konečná.

Z tohoto pohledu to vypadá, že na ještě větší důležitosti nabyl páteční short track, ve kterém se jede o místa v prvních dvou řadách na startu nedělního cross country...

Určitě. I když zrovna v Novém Městě je ten start oproti Albstadtu o něčem úplně jiném. Je tady dlouhý nájezd, kdy se ze třetí, čtvrté řady můžete dostat dopředu. Ale nikdy nevíte, kdy závodníkovi řadu dvě před vámi spadne řetěz nebo spadne sám a shodí vás. To většinou znamená konec. Když se to nějakým způsobem rozjede a máte výkonnost, pár lidí před sebou předjedete v nájezdu a na pozici vepředu si dojedete. Ale nemusí to být jen na vás, na vaší výkonnosti. Hromadný pád po startu taky není výjimkou. Short track tohle svým způsobem eliminuje. Určitě je tedy dobré, když to jde, snažit se startovat z prvních pozic. A v short tracku si tu pozici vyjedete.

Takže novou disciplínu nevnímáte podobně jako reprezentační kouč Viktor Zapletal, který o short tracku před loňskou premiérou v Novém Městě na Moravě prohlásil, že je to jako kdyby fotbalisté dva dny před mistrovským utkáním hráli přátelák?

To si nemyslím. Já bych to přirovnal spíše k biatlonu, k běžeckému lyžování, kde jsou normálně sprinty a pak ostatní závody. Jasně, short track je nová disciplína a možná takhle bude nějakou chvíli vnímána. Ale když ho budou jezdit největší hvězdy, bude v něm bodování a bude mít status Světového poháru, tak si myslím, že je otázkou jednoho roku, možná dvou let, kdy se bude brát jako jedna z dalších disciplín. Já to vnímám jako novou šanci, kdy se můžeme ukázat divákům, můžeme jet o body. A taky to bude příležitost pro jiné závodníky, mladé jezdce. Nebude to jen o cross country, kde favoriti bývali hodně podobní.

Mohla by být ze short tracku rovnocenná varianta ke cross country?

To tvrdit nechci. Dokud nebude short track na olympiádě, tak rovnocenná být nemůže. Ale bude to věc, kterou budou závodníci jezdit a diváci sledovat. Může to být super.