Šampionem doma už posedmé. "Těžký" Kulhavý si titulu váží nejvíc

Včetně Ondřeje Cinka, jenž před týdnem dojel v Andoře na výborném devátém místě. Kulhavý mu při zisku svého sedmého domácího titulu, zároveň třetího v řadě, nadělil téměř půl minuty, byť dlouho jezdili spolu a několikrát měl Cink mírně navrch.

„Čekal jsem že mě tak prožene,“ netajil český olympijský vítěz obavy ze svého rivala.

Dlouho také měl Cink navrch. Jak jste jeho aktivitu bral?

Ve druhém, nebo třetím kole opravdu nastoupil, ale já jsem na to vůbec nereagoval, protože jsem věděl, že to bude ještě hodně těžké. Také se to ukázalo a pak jsme dlouho jeli spolu.

Na co jste čekal vy?

Vzhledem k náročnosti jsem věděl, že se bude rozhodovat v posledních dvou kolech. A kolik komu do nich zbude sil, případně kdo udělá nějakou chybu. Také to tak dopadlo.

Takže dobře zvolená taktika?

Dá se to tak říct. Myslím si, že jsem byl trochu rychlejší v technice, než Ondra. A stejně jsem udělal jednu chybu, a on se přede mě dostal a hned měl pět vteřin náskok. Naštěstí to nerozhodlo.

Je to váš sedmý domácí titul, kam si ho zařadíte?

Vážím si ho možná nejvíc ze všech, co mám. Hlavně proto, že tady ta nově upravená trať byla kompletně proti mě. Třeba už jen z fyziologického hlediska, protože jsem o patnáct kilo těžší než kluci. Bylo strašně těžké udržet tempo.

A také třetí v řadě, což se vám podařilo poprvé v kariéře. Co na tohle říkáte?

Že je to fajn, ale možná to budu řešit až skončím někde u piva. Teď člověk stále jede, mám před sebou další závody a moc se neohlížím.