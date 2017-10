Tarabusovi chyběl bod, aby ovládl hodnocení Poháru 2+. Slavil Vlček

„Doplatili jsme na defekt v Mostě, ale i tak hodnotím sezonu pozitivně,“ poznamenal Tarabus, pilotující Škodu Fabii R5.

Jednodenní RI Okna Rallysprint série je primárně určena pro vozy nižších kategorií. Její samostatnou součástí je Pohár 2+, v němž jsou klasifikovány modely WRC, R5 či S2000. V tomto hodnocení zkušený pilot, kterého doplňoval Daniel Trunkát, tak trošku doplatil na pravidla. Poté, co byla zrušena soutěž v Jeseníkách, měl seriál jen pět dílů.

Do celkových výsledků se ovšem počítaly pouze čtyři nejlepší výsledky. Tarabus bral jedno vítězství a čtyři druhá místa. Vlček triumfoval dvakrát, k tomu přidal jedno stříbro a dva bronzy. Celkově na body to bylo 126:122 pro Tarabuse, kvůli škrtání nejhoršího výsledku to skončilo 102:103.

„Z druhých míst se vítězství udělat nedá,“ posteskl si Tarabus.

Na celkový triumf ještě mohl dosáhnout na víkendové Bonver-Partr Rally Vsetín, která šampionát uzavřela. Potřeboval ovládnout tuzemskou klasifikaci a ještě výsledkovou pomoc některého ze soupeřů, který by nechal Vlčka za sebou. První podmínku splnil, druhá nevyšla.

Proto chtěl aspoň dosáhnout na absolutní prvenství, jenže nestačil na Poláka Grzegorze Grzyba ve stejném voze. Zaostal za ním o 12,4 vteřiny, přičemž více než desetivteřinové manko nabral v posledním testu.

„To už jsem věděl, že Martina v celkovém pořadí nepřeskočíme, tak jsem trošku zariskoval, abych zaútočil na Grzyba. Jenže po skoku na horizontu se auto trošku odlehčilo a skončili jsme na louce,“ popsal Tarabus. „Naštěstí jsme nic netrefili a mohli pokračovat dál,“ vydechl si.

Tarabus na Vsetínsku uzavřel rok, který pro něj byl hodně nabitý. Po třech sezonách v mistrovství Evropy se vrátil na domácí tratě a obsadil oba seriály. Zatímco se svým tradičním navigátorem Trunkátem závodil ve sprintech, hlavní TrueCam mistrovství republiky obsadil se spolujezdcem Petrem Machů. V něm skončili osmí.

„Mohlo to být lepší, ale zase jsme doplatili na defekty. Letos jich bylo jaksi moc,“ kroutil hlavou Tarabus.

Ve sledovanějším šampionátu řídil Škodu Fabii S2000, zatímco sprinty začal s Fordem Fiesta R5 a dokončil je s Fabií R5. Nemohlo mu přesedání z vozu do vozu uškodit?

„Rozhodně ne,“ ujistil. „Ze začátku jsem možná nedokázal z auta vymáčknout vše, ale s ujetými kilometry se to zlepšovalo.“

Jak bude vypadat příští sezona, to zatím netuší. Ale Tarabus by rád pokračoval v současném programu. „Zatím je ale předčasné bavit se o čemkoliv,“ poznamenal.