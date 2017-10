Král přešel přes moře. Američany má zastínit nigerijský kluk z Atén

Vycházející hvězda z Milwaukee Bucks začne v NBA svou pátou sezonu. Každým rokem jdou její výkony strmě vzhůru. Nejprve se rodák z Atén ve světě boháčů rozkoukával. O pár let dřív znal jen ústrky nigerijského ilegála a na ulicích turistům podsouval cetky.

Těsně po příchodu do Spojených států se sžíval s vlastním tělem. Ještě po draftu vyrostl skoro o deset centimetrů - na 211. Pak přibral přes 15 kilo svalů. Tak velkou ruku jako on v NBA nikdo nemá. Ani tak dlouhý krok.

I proto mu v Americe říkají Greek Freak. Řecké monstrum.

Ale tu přezdívku si vysloužil taky proto, jak strašidelný je jeho potenciál.

Už teď Janis patří mezi hvězdy. Jeho trenér Jason Kidd ho přesunul na pozici rozehrávače, aby byl víc u míče.

Tenhle tah se v minulé sezoně vyplatil, i bez zraněných parťáků Khrise Middletona a Jabariho Parkera táhl tým ke 42 výhrám a šesté příčce ve své konferenci. V play-off pak Bucks zle naháněli Toronto, kterému podlehli v šesti utkáních.

Adetokunbo však zaujal hlavně svými historickými čísly, když jako teprve pátý hráč vládl klubovým statistikám ve všech pěti základních údajích - bodech, doskocích, asistencích, blocích a ziscích. Před ním to zvládli Scottie Pippen nebo LeBron James.

A jako vůbec první v dějinách NBA uzavřel sezonu ve všech pěti nejsledovanějších kategoriích v Top 20.

Definitivně si získal respekt basketbalové Ameriky. Kevin Durant, opora úřadujících šampionů Golden State, ho ve videochatu s fanoušky označil za potenciálně nejlepšího hráče historie. Může překonat Michaela Jordana...

„Jannis je skvělý. Nikdy jsem neviděl nikoho jemu podobného. Mohl by se stát nejlepším hráčem historie, pokud bude dostatečně chtít, což je docela děsivá představa. Rozhodně je to hráč, kterého z celé ligy nejradši sleduji,“ prohlásil Durant a zpráva okamžitě obletěla svět. Hvězdy jako on nechválí soupeře bez důvodu.

Také USA Today vyvolilo Janise Adetokunba za nejzábavnějšího hráče celé ligy. Před Jamesem, Westbrookem i Currym.

Do nové sezony Janis vstoupil 37 body a 13 doskoky proti Bostonu:

Dosah usměvavého čahouna je ale větší, než kam sahají jeho nekonečné paže. Časopis Time jej pro letošek vybral mezi dvacítku nejvlivnějších lidí své generace.

Adetokunbo, jehož rodina roky marně usilovala o řecké občanství, dnes ve svém rodišti pomáhá sobě podobným. Financuje vysokoškolská stipendia, nechává stavět školy. Slíbil si: „Než odejdu z tohoto světa, pomůžu co nejvíce mužům a ženám k lepší budoucnosti.“

Právě teď má za sebou bídné týdny. Těšil se na evropský šampionát, kde měl dovést Řecko k medaili, po lehkém zranění kolene mu však Milwaukee účast zatrhlo. Na konci září pak Janise dostihla ještě mnohem smutnější zpráva. Jeho otec Charles po infarktu zemřel.

Veškerou frustraci z bídného léta hodlá Adetokunbo přenést na hřiště, a to znamená varování pro všechny soupeře. Při dalším očekávaném zlepšení je jedním z kandidátů na nejužitečnějšího hráče NBA.

To těžko vyslovitelné jméno Adetokunbo v jazyku kmene Joruba znamená - volně přeloženo - „Král, který přešel přes moře“. V Janisově případě krásné nomen omen.