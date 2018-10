Ať je plná hala, touží Šenková, velezkušená novicka v Lize mistryň

Tedy přesněji druhé předkolo nejprestižnější klubové soutěže. „Docela pozdě, ale lepší než nikdy,“ říká s úsměvem sedmatřicetiletá hráčka.

Důvodů k dobré náladě má víc. Loňskou sezonu totiž dohrávala se zraněným kotníkem a bolest tlumila prášky, tolik si chtěla sáhnout na pohár pro vítězky extraligy. Nevyšlo to, Olomouc znovu ve finále podlehla Prostějovu, ten však po snížení rozpočtu a změně koncepce účast v Lize mistryň odmítl a šanci dostal druhý v pořadí.

U toho nechtěla Napolitano Šenková chybět a bohatou kariéru znovu protáhla o další rok. „O konci přemýšlím dlouho, ale ještě na něj nejsem připravená. Navíc s holkami je mi moc dobře, takže jsem ještě nechtěla končit,“ říká olomoucká odchovankyně.

Po skončení sezony však musela s kotníkem na operační stůl. „Doktor mi to doporučil zoperovat nehledě na volejbal i co se týče normálního života. Trošku mi tím rozhodování ulehčil a oddálil,“ vysvětluje Napolitano Šenková.

Rekonvalescence však trvala trošku déle, než si představovala. „Šla jsem na operaci a myslela jsem si, že se z toho budu dostávat jak ve dvaceti, tedy že odhodím berle a budu hned skákat. Šlo to však trochu pomaleji,“ přiznává.

„Teď už je to skoro dobrý. Pomalu se blížíme ke sto procentům,“ říká čtyři měsíce po operaci. A tak se může těšit na minimálně dva prestižní souboje v blyštivé soutěži, která se do Olomouce vrací po dlouhých 23 letech.

Los v pohárové Evropě je však k vysokoškolačkám v posledních letech neúprosný. Předloni potkaly ruskou Kazaň, loni jasně vypadly se Stuttgartem. Teď mají v cestě posledního finalistu Ligy mistryň Albu Blaj. „Družstvo jsme chytly hodně kvalitní, takže uvidíme, jak se s tím srovnáme,“ přemítá Napolitano Šenková.

Se spoluhráčkami bude spoléhat i na domácí prostředí, které je v minulých letech dokázalo vyburcovat hlavně ve vypjatých bitvách s rivalem z Prostějova.

Předloni na finálové zápasy dorazily do univerzitní haly dva tisíce diváků a podobný kotel by si vysokoškolačky přály i teď. „Doufám, že nám fanoušci doma pomůžou. Divácká kulisa se hodně zlepšila, už to není jako v divadle. Dokážou nám vytvořit parádní atmosféru,“ pochvaluje si.

„Věřím, že jich přijde plná hala a společně si to užijeme,“ dodává na závěr.